Путин назначил Медведева заместителем главы Совбеза РФ

16.01.2020, 18:06, Новости дня

Президент России Владимир Путин 16 января подписал указ о назначении бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на новосозданную должность заместителя главы Совета безопасности России, информирует пресс-служба Кремля.

«Назначить Медведева Дмитрия Анатольевича заместителем главы Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от исполнения обязанностей главы правительства Российской Федерации», – сказано в указе. 

Документ вступает в силу со дня его подписания. 

15 января Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Это связано с предложениями российского президента изменить конституцию страны. 

В тот же день Путин объявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности. Он сказал, что этот пост предложат Медведеву. Главой Совбеза РФ является президент. 

Премьер-министром Путин сегодня назначил Михаила Мишустина, который до этого возглавлял Федеральную налоговую службу. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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