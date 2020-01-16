Путин назначил Медведева заместителем главы Совбеза РФ

Президент России Владимир Путин 16 января подписал указ о назначении бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на новосозданную должность заместителя главы Совета безопасности России, информирует пресс-служба Кремля.
«Назначить Медведева Дмитрия Анатольевича заместителем главы Совета безопасности Российской Федерации, освободив его от исполнения обязанностей главы правительства Российской Федерации», – сказано в указе.
Документ вступает в силу со дня его подписания.
15 января Медведев объявил об уходе правительства в отставку. Это связано с предложениями российского президента изменить конституцию страны.
В тот же день Путин объявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности. Он сказал, что этот пост предложат Медведеву. Главой Совбеза РФ является президент.
Премьер-министром Путин сегодня назначил Михаила Мишустина, который до этого возглавлял Федеральную налоговую службу.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Кабинеты высших должностных лиц Украины регулярно проверяются на наличие источников радиосигнала, а попасть туда могут только «свои» люди. Об этом изданию «ГОРДОН» сказал военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, комментируя публикацию аудио, запись которых вероятно была сделана в кабинете премьер-министра Украины Алексея Гончарука. «Прежде всего, возникает вопрос – на какой носитель были записаны разговоры? Либо он […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- У сборной РФ появился шанс выступить на Олимпиаде в Токио под своим флагом / 9 декабря
- США не выявили заслуживающих доверия угроз после убийства Сулеймани / 3 января
- В разных городах России 20 тысяч водителей начали забастовку против крупных агрегаторов / 26 ноября
- Зеленский подтвердил встречу с Путиным, Венецианская комиссия раскритиковала закон о языке. Главное за день / 7 декабря
- Кремль подготовил альбом к 20-летию Путина у власти / 30 декабря
- Главу роддома в Москве арестовали после жалоб пациентов / 10 декабря
- Опрос: четверть российских компаний планируют повышать зарплаты сотрудникам в 2020 году / 9 декабря
- Исследование: Мозгу проще что-то запомнить, чем забыть / 1 декабря