Стас Пьеха поддержал ранее обвиненную мать Илону Броневицкую в отсутствии внимания к сыну в детстве

Недавно Илону Броневицкую обвинили в отсутствии внимания к своему сыну в его детстве. Стас Пьеха поддержал мать и заявил, что она проводила с ним достаточное количество времени.

Многие интернет-пользователи принялись рассуждать на тему причин обнаружения зависимости от запрещенных веществ у артиста. Как сказал сам Стас Пьеха, в свое время он смог ее преодолеть, поэтому теперь пытается помочь другим людям. По словам знаменитости, его отношения с матерью никак не были связаны с вредной привычкой. «Мы с мамой стараемся не читать слухи такого рода и не реагировать на них. У нее день был всегда расписан по секундам», — отметил певец. Он добавил, что сейчас Илона Броневицкая стала заниматься защитой животных. Слухи о том, что звезда не уделяла сыну в детстве должного внимания, исполнитель назвал ложью.

Ранее Пьеха заявил, что полностью поборол наркотическую зависимость, от которой страдал 10 лет. Артист открыл собственное медицинское учреждение, помогающее людям избавиться от пагубной привычки. Как считает представитель шоу-бизнеса, он должен передать свой опыт другим.

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Последнее: Недавно Илону Броневицкую обвинили в отсутствии внимания к своему сыну в его детстве. Стас Пьеха поддержал мать и заявил, что она проводила с ним достаточное количество времени. Многие интернет-пользователи принялись рассуждать на тему причин обнаружения зависимости от запрещенных веществ у артиста. Как сказал сам Стас Пьеха, в свое время он смог ее преодолеть, поэтому теперь […]