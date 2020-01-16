В Саранске мужчина зарезал соседа во время застолья

16.01.2020, 18:04, Разное

В Саранске судят 59-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве. Трагический инцидент произошел в конце октября минувшего года.
Преступление произошло 27 октября в квартире обвиняемого. У него в гостях находился товарищ, с которым житель распивал алкоголь. В один момент они поругались, и пришедший принялся оскорблять хозяина и пытался вступить с ним с ним в драку. В ответ обвиняемый взял нож и ударил им собутыльника.

В суде отметили, что всего было нанесено два удара в жизненно важные органы. От полученных травм житель умер на месте. После этого хозяин жилья лег спать, а через время перенес убитого в его квартиру, где труп обнаружили родственники. Сообщается, что оба гражданина являлись соседями и часто навещали друг друга.



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