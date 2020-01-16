Почти половина миллениалов заявили о возможности начала Третьей мировой при их жизни

Почти половина людей, из числа родившихся с середины 1980-х по 2000 год полагают, что Третья мировая война может начаться при их жизни, об этом говорится в исследовании Международного комитета Красного креста.

В возможности Третьей мировой войны при их жизни убеждены 47% респондентов из числа людей, родившихся в этот период, передает «Интерфакс» со ссылкой на исследование.

84% опрошенных считают, что в случае международных конфликтов нельзя использовать ядерное оружие. 54% миллениалов отметили, что в ближайшие 10 лет есть вероятность нанесения ядерного удара.

Опрос проводился с июня по октябрь 2019 года. В нем приняли участие около 16 тыс. человек возрастом от 20 до 35 лет, проживающих в более чем 10 странах.

В начале января в США рухнул сайт призывной системы из-за слухов о Третьей мировой войне.

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