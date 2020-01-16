Почти половина миллениалов заявили о возможности начала Третьей мировой при их жизни

Почти половина людей, из числа родившихся с середины 1980-х по 2000 год полагают, что Третья мировая война может начаться при их жизни, об этом говорится в исследовании Международного комитета Красного креста.
В возможности Третьей мировой войны при их жизни убеждены 47% респондентов из числа людей, родившихся в этот период, передает «Интерфакс» со ссылкой на исследование.
84% опрошенных считают, что в случае международных конфликтов нельзя использовать ядерное оружие. 54% миллениалов отметили, что в ближайшие 10 лет есть вероятность нанесения ядерного удара.
Опрос проводился с июня по октябрь 2019 года. В нем приняли участие около 16 тыс. человек возрастом от 20 до 35 лет, проживающих в более чем 10 странах.
В начале января в США рухнул сайт призывной системы из-за слухов о Третьей мировой войне.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Посадка самолета Sukhoi Superjet 100 на недостроенную взлетно-посадочную полосу в аэропорту Домодедово могла быть ошибкой пилота, сообщил источник в экстренных службах. «Пилот мог перепутать взлетно-посадочную полосу и приземлиться на строящуюся, между ними порядка 280 метров», – передает его слова ТАСС. Он добавил, что видимость в момент посадки была максимальной. Источник заметил, что это не первый […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Власть не в состоянии расследовать дела Майдана. Единственное, что может повлиять, – механизмы Европейского суда – адвокат семей Небесной сотни / 2 января
- Иракский парламент проголосовал за вывод войск США / 5 января
- Новый ноутбук RedmiBook 13 выходит в продажу с 12 декабря / 5 декабря
- В Украине за неделю гриппом заболели более 173 тыс. человек – Минздрав / 11 декабря
- Фанаты ЦСКА покинут трибуны в матче с «Краснодаром» в знак протеста против полицейского произвола / 7 декабря
- «Островная торговля — это бизнес без серьезных затрат, там можно рискнуть» — эксперт о том, что доля контрафакта в киосках российских ТЦ достигает 60% / 24 декабря
- Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером / 16 января
- Под Кабмином портовики требовали уволить главу Администрации морских портов / 18 декабря