Лавров, оправдывая идею приоритета национального права над международным, сослался на Германию, Британию и США. Но там этого нет

РИА «Новости» в материале «Лавров оценил идею о приоритете Конституции над международным правом» сообщает:

«Исполняющий обязанности главы Министерства иностранных дел Сергей Лавров, комментируя слова Владимира Путина о приоритете конституции над международным правом, заявил, что это не уникальная ситуация.

„Как вы знаете, у нас и сейчас есть разъяснения Конституционного суда о том, что Конституция у нас является приоритетной правовой нормой. <…> Подобные же правовые нормы действуют и в западных странах, в том числе в Германии, в частности, в Великобритании”, — сказал Лавров, выступая в филиале МГИМО в Ташкенте».

В действительности в статье 25 Основного закона ФРГ прямо сказано:

«Общепризнанные нормы международного права являются составной частью федерального права. Они имеют приоритет перед законами и непосредственно порождают права и обязанности для жителей федеральной территории».

Более сложная ситуация в Великобритании. В том, что касается соотношения международного и внутреннего права, Соединенное Королевство придерживается так называемого дуалистического принципа, согласно которому сферы национального и международного права разделены. Вступивший в силу договор автоматически создает права и обязательства только для правительства и только в международно-правовом отношении, а для включения положений договора в национальное право нужен специальный закон; сам же договор в национальном праве силы не имеет. Так, к примеру, для включения в британское национальное право Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в 1998 году был принят Акт о гражданских правах, соответствующий содержанию конвенции и непосредственно на нее ссылающийся.

Впрочем, в новейшей истории Великобритании нет примеров того, чтобы парламент отказался имплементировать ратифицированный монархом и вступивший в силу международный договор. Иногда, правда, между вступлением договора в силу и имплементацией проходит длительное время; так, та же Европейская конвенция вступила в силу в 1953 году, а закон о ее имплементации принят только через 45 лет. Но, как указывает в своей работе «Конвенция или Конституция? Международное право и пределы государственного суверенитета» правовед Сергей Будылин, на практике британские судьи при интерпретации национального законодательства учитывали положения конвенции; это возможно в британской судебной системе, где прецедент имеет силу закона.

Отвечая на вопрос журналистов о том, собирается ли Москва в вопросе о приоритете национального права над международным следовать примеру Вашингтона, Лавров заявил:

«В США просто записано, что международное право — дело десятое, и они так к нему и на практике относятся».

В действительности в статье 6 Конституции США говорится:

«Настоящая Конституция и законы Соединенных Штатов, которые будут установлены во исполнение ее, равно как все договоры, заключенные Соединенными Штатами, должны быть верховным законом страны, и судьи каждого штата должны подчиняться им, даже если в конституции и в законах какого-либо штата встретятся противоречия им».

Таким образом, в США международным договорам придана та же сила, что и Конституции; они имеют приоритет перед законами отдельных штатов. Где именно Лавров обнаружил утверждение про «дело десятое», он не объяснил. Возможно, он имел в виду решение Верховного суда 1957 года по делу «Рид против Коверт», где сказано:

«Никакое соглашение с иностранным государством не может передать Конгрессу или какой-либо другой ветви власть, свободную от ограничений, предусмотренных Конституцией».

Но смысл этого решения не в приоритете национального права над международным в целом, а в неотъемлемости конституционных прав граждан и в ограничении пределов власти государственных органов.

Дело «Рид против Коверт» касалось американской гражданки, осужденной военным трибуналом за убийство ее мужа, служившего на базе ВВС США в Великобритании. В то время действовало американо-британское соглашение, по которому дела по обвинению американских военных и членов их семей находились в юрисдикции американских военных судов. Верховный суд встал на сторону обвиненной в убийстве Клэрис Коверт на том основании, что гражданское лицо не может быть лишено прав, гарантируемых 5-й и 6-й поправками к Конституции, в частности, права на суд присяжных, только потому, что существует международный договор, относящий его дело к юрисдикции военного трибунала.

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