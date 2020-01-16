Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию, заявил, что необходимости в принятии новой Конституции страны нет, поскольку не исчерпан потенциал действующей. Вместо этого он предложил принять ряд поправок, в том числе отказаться от приоритета международного права. При этом Кремль ясно дал понять, что референдум о принятии поправок проводиться не будет, — вопрос решится на «народном голосовании», которое, как обещают, может состояться уже весной. Руководитель судебной практики Института права и публичной политики Григорий Вайпан вкратце объяснил The Insider, почему внесение поправки про международное право в действующую Конституцию невозможно.

Как предлагается вносить поправку про международное право — непонятно. Положения про приоритет международного права находятся в статье 15 Конституции, а еще в статье 17, где сказано, что права и свободы человека и гражданина признаются и гарантируются согласно общепризнанным принципам и нормам международного права. Статья 15 находится в первой главе Конституции, статья 17 — во второй. Первую и вторую главы Конституции изменить нельзя. Совсем.

Статья 135 Конституции предусматривает их пересмотр только через принятие новой Конституции. Но мы знаем из вчерашнего послания, что новая Конституция не планируется.

Вариант обойти этот запрет путем внесения поправок в какие-то другие главы Конституции тоже не работает, потому что в таком случае возникнет противоречие между разными главами Конституции. А статья 16 Конституции это прямо запрещает — нормы всех остальных глав не могут противоречить первой главе.

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