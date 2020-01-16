Путин: Первая и вторая главы Конституции меняться не будут

Готовящиеся поправки в Конституцию ни при каких обстоятельствах не должны затронуть первую и вторую главы, все социальные права граждан должны быть сохранены. Как передает «Интерфакс», об этом сказал президент Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию.

«Ни первая, ни вторая глава Конституции не должны быть затронуты, мы просто добавляем. Я, например, сказал об индексации пенсий, которой сейчас нет в Конституции. Если мы внесем в Конституцию обязанность государства индексировать пенсию, она никак не нарушит стройность второй главы, но зафиксирует необходимость это делать. К сожалению, государство это не всегда исполняло раньше, а я считаю, что нет ничего более важного, чем исполнение таких социальных обязательств перед людьми», — сказал Путин.

Накануне Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию, заявил, что необходимости в принятии новой Конституции страны нет, поскольку не исчерпан потенциал действующей. Вместо этого он предложил принять ряд поправок, в том числе отказаться от приоритета международного права. При этом Кремль ясно дал понять, что референдум о принятии поправок проводиться не будет, — вопрос решится на «народном голосовании», которое, как обещают, может состояться уже весной.

Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая займется подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию.

В рабочую группы вошли, в частности, писатель Захар Прилепин, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Борис Громов, олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, атаман кубанского казачьего войска Николай Долуда, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, сенатор Алексей Пушков, депутат Госдумы Ирина Роднина, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль и другие.

Сопредседателями рабочей группы утверждены сенатор Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения Талия Хабриева.

Всего в состав рабочей группы войдут более 70 человек.

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