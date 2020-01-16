Топалов перед камерой покормил сына от Тодоренко

16.01.2020, 17:54, Новости дня

Российский певец Влад Топалов обнародовал в Instagram фото, на котором запечатлен с сыном Майклом, которого кормит из бутылочки.

«Мы вас любим! И любим пить вкусно!» – написал Топалов.

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Спокойной ночи!!!!! Мы вас любим!!!!!! И любим пить вкусно)))) * #владтопалов #vladtopalov #буднитт

Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 15 Янв 2020 в 10:43 PST

Мать ребенка – жена Топалова, строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Регина Тодоренко. Она родила сына 5 декабря 2018 года. Майкл – первый ребенок как у Тодоренко, так и у Топалова.

25 октября 2018 года Топалов и Тодоренко оформили отношения. Свадьбу пара сыграла 3 июля 2019 года в Сорренто.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Российский певец Влад Топалов обнародовал в Instagram фото, на котором запечатлен с сыном Майклом, которого кормит из бутылочки. «Мы вас любим! И любим пить вкусно!» – написал Топалов. Посмотреть эту публикацию в Instagram Спокойной ночи!!!!! Мы вас любим!!!!!! И любим пить вкусно)))) * #владтопалов #vladtopalov #буднитт Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) 15 Янв 2020 в 10:43 PST Мать […]

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