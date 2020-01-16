СБУ сообщила, что военнослужащая Нацгвардии подозревается в сотрудничестве с МГБ ДНР

Украинские правоохранители подозревают бывшую военнослужащую Нацгвардии Украины в сотрудничестве с «МГБ» террористической организации «ДНР». Об этом 16 января сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным следствия, в 2015 году во время прохождения службы в одной из частей НГУ женщина «попала в поле зрения «МГБ ДНР», боевики ее завербовали, дали псевдоним и проинструктировали по соблюдению конспирации.

Террористы хотели получать информацию о выполнении военной частью боевых задач в зоне антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Донбассе, а также данные об украинских военнослужащих и их семьях.

«Задокументировано, что, используя специально созданные аккаунты в запрещенной российской соцсети, военнослужащая НГУ собирала и передавала необходимые террористам сведения… [Задержанная] предоставила обличительные показания об обстоятельствах своей вербовки и сотрудничества с «МГБ ДНР», – говорится в сообщении.

Во время обыска у женщины изъяли компьютерную технику.

Военнослужащей сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (создание террористической группы или организации). Суд избрал ей меру пресечения.

ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Посадка самолета Sukhoi Superjet 100 на недостроенную взлетно-посадочную полосу в аэропорту Домодедово могла быть ошибкой пилота, сообщил источник в экстренных службах. «Пилот мог перепутать взлетно-посадочную полосу и приземлиться на строящуюся, между ними порядка 280 метров», – передает его слова ТАСС. Он добавил, что видимость в момент посадки была максимальной. Источник заметил, что это не первый […]