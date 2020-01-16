Мнение: Путин будет править вечно…

События дня вчерашнего во многом поспособствовали тому, что некоторые политологи фейсбучного разлива до сих пор пребывают в состоянии перманентного шока, периодически хватаясь то за коньяк, то за валерьянку. И единственным способом не лишиться рассудка для этой публики остаётся интернет, где они могут поделиться наболевшим и получить успокоение в виде депрессивных комментов от такой же дезориентированной паствы.

Впрочем, ближе к полуночи многим все же удалось собрать нервы и мысли в кулак и потому уже к утру можно было насладиться свежей аналитикой, вышедшей из-под пера мэтров института сетевого анализа и прогнозирования.

Если кратко, то все плохо. Коварный тЕрран и узурпатор будет править вечно, отчаянные оппозиционеры вынуждены будут уходить в ещё более глубокое подполье, в связи с чем норма ежедневных донатов срочно должна быть увеличена. Вселенная снова в опасности, но рассчитывать на ее спасение силами международного сообщества не приходится. Ибо кругом — одни близорукие слабаки, для которых российский газ по сходной цене важнее, чем положение российской оппозиции в условиях нарастающей диктатуры.

В связи с чем только и остаётся, что уповать на собственные силы и создать оперативный штаб по борьбе с бесплатными обедами и увеличением материнского капитала, с помощью которых хитрый Путин хочет подкупить самую активную часть российского электората.

Параллельно необходимо срочно начать разъяснительную работу на тему того, что новоявленный Левий Матфей, обученный лишь собирать подати, по определению не может обладать щедрой рукой, потому в ближайшей перспективе гражданам нужно готовиться к тому, что за каждым из них будет закреплён персональный налоговый инспектор, взимающий дань за каждую съеденную корочку хлеба.

Но самое важное, это, конечно, Конституция, изменив которую Путин будет править вечно. Что, сами понимаете, делает перспективы соучредителей ООО «Прекрасная Россия будущего» весьма туманными. Настолько, что некоторые уже впадают в состояние депрессивного психоза, окончательно теряя человеческий облик. Это я про Соболь, которая вчера в очередной раз доказала, что это — не фамилия, а название животного.

Впрочем, некоторым все же удалось сохранить чистоту рассудка и, пользуясь методичками из 72-го ЦИПсО ВСУ, они все ещё надеются поднять восстание. Хотя бы в Твиттере и Фейсбуке, где, как известно, и происходят самые важные геополитические события. И не надо хихикать! Только за вчерашний день мы узнали, что отставка Медведева — это результат давления со стороны оппозиции, а никак не волевое решение Путина. Которого, кстати, по точно такой же схеме в 2024 году отправят в отставку. Аккурат в день оглашения результатов выборов, в которых он не будет участвовать. Так что попрошу всех заранее скинуться на цветы для победителей и отрепетировать бурные и продолжительные аплодисменты.

Но это произойдёт ещё не скоро. Потому надо сосредотачиваться на текущей повестке и, пользуясь случаем, поставить под сомнение необходимость создания обновлённой, так называемой Путинской Конституции, которая нивелирует все усилия американских товарищей, предпринятые в уже столь далёком, но таком святом для сердца каждого либерала 1993 году.

На эту работу будут брошены лучшие оппозиционные умы и потребуется немало средств.

«Потому, не оставаясь глухими к стонам родины, сейчас же делаем свои взносы, господа…»

Юлия Витязева, специально для News Front

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