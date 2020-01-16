Новый посол США прилетел в Москву

В Москву приехал новый посол США в РФ Джон Салливан, сообщила пресс-атташе дипмиссии Ребекка Росс.

Об этом информирует «Интерфакс».

Ранее посольство США заявило, что Салливан надеется на улучшение отношений Москвы и Вашингтона.

Власти США утвердили его в должности посла в середине декабря.

Отметим, что МИД России, ожидая прибытия Салливана, предложил ему по примеру предшественника Джона Хантсмана «окунуться с головой» в российские реалии, очевидно. намекая на крещенские купания в проруби, однако Ребекка Росс ответила, что Салливан большой фанат хоккея и надеется поиграть в него в свободное время.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Москву приехал новый посол США в РФ Джон Салливан, сообщила пресс-атташе дипмиссии Ребекка Росс. Об этом информирует «Интерфакс». Ранее посольство США заявило, что Салливан надеется на улучшение отношений Москвы и Вашингтона. Власти США утвердили его в должности посла в середине декабря. Отметим, что МИД России, ожидая прибытия Салливана, предложил ему по примеру предшественника Джона […]