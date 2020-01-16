Мнение: Пара важных моментов по Мишустину

Это не совсем эфирная разведка, скорее просто пара важных слов о том, кого вчера ВВП выдвинул в премьер-министры. И главное — для чего.

1.

Пожалуйста, не спешите прямо сразу называть Мишустина преемником Путина на будущий президентский срок. Это может оказаться не так. Здесь всё сложнее.

Да, все держат в уме, что трансфер власти, через который сам Путин попал первый раз в Президенты, проходил именно через должность премьера. Но с тех пор система очень сильно изменилась изнутри. Премьер-министр в 2000 г — это не то, чем он является сегодня, и ещё более не то, чем он должен стать в 2024 году.

По целевым прикидкам именно премьер, а не Президент — это в ближайшем будущем самая-самая исполнительная и техническая власть. Это психологически и функционально другой человек. А Президент образца 2024 года — это и не исполнитель, и не диктатор, и не царь, но почти Аятолла. И ещё это, вероятнее всего, силовик в прошлом. Это аватар легитимности государства, уполномоченный от его лица участвовать в построении миропорядка. А Россия БУДЕТ строить миропорядок, и провалов там быть не должно, потому что без России в середине XXI века миропорядок будет миробардаком.

И еще Мишустин — не международник. Это экономист и технолог, сфокусированный внутрь страны. Поэтому не торопитесь вешать ему ярлыки. До какой степени он прокачается в процессе работы в новой должности — посмотрим.

2.

Основная цель выставления на пост руководителя правительства Мишустина — это прервать бесконечный прежде саботаж нацпроектов на уровне от министерств и ниже: исполнительная власть таки должна быть исполнительной по качеству, а не лишь по названию.

И Мишустин, вероятнее всего, сможет это обеспечить. Причем, сделать это аккуратно, ТИХО, без лишнего шоу и разлёта щепок от рубки леса. Медийность в российской политике — скверный признак.

Но в этот раз задача не ограничивается только банальным закручиванием гаек и более интенсивной работой кнутом.

Как я уже писал в статье про трансфер власти и степень зрелости процессов, для того, чтобы соответствовать современным вызовам, исполнительная власть должна стать более интегрированной, более ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ, и зиждиться на отлаженных БЫСТРЫХ процессах взаимодействия. Процессах третьей или четвёртой степени зрелости. Должен появиться СКВОЗНОЙ KPI по исполнению национальных процессов, потому что ни один нацпроект не вырулит только одно ведомство сольно. Они должны работать, как соседние гребцы в одной лодке (включая требование к синхронности взмахов).

То есть, государственные органы должны стать «службой одного окна» не только для граждан (молодцы! смогли!), но и для друг друга.

А основное, чем занимался Мишустин всю сознательную жизнь — это как раз информатизация, оптимизация процессов и наведение порядка.

Почему тогда я вчера назвал его слишком консервативным в плане технологий?

Потому что завтрашний уровень технологий — это не информационные системы, состоящие из компьютеров, баз данных, софта и сетей передачи данных. Это не системы «сервер-клиенты» или «население-госорган». Это не системы, обеспечивающее пастуху-государству исправное выпасание граждан-овец.

Это системы «партнёр-партнёр» (!)

Где, например, налогоплательщик — это такой же партнёр, как и орган, собирающий налоги в казну.

Разница в том, что система равных партнёров должна гарантировать уровень доступности, удобства и дружелюбности процесса в ОБЕ стороны от своего ядра. И к государству, и к человеку. Чтобы человеку было УДОБНО, ИНТЕРЕСНО и ВЫГОДНО быть вовлечённым в процессы государства. Чтобы государству было УДОБНО, ИНТЕРЕСНО и ВЫГОДНО быть партнёром гражданина. Это требует другого мышления. У такой системы, кроме «железа», «софта» и регламентов должна быть собственная атмосфера, идеология и этика.

Пожалуй, пробные шары этого мышления сейчас появляются — наподобие проекта «Активный Гражданин» в Москве, краудсорсингового проекта «московская поликлиника», где в интернете и врачи, и пациенты на одной площадке и В РАВНЫХ ПРАВАХ составляли требования к реформе медучреждений и системы трекинга пациентов. Они, как партнёры, договаривались, как они будут делать, чтоб им друг с другом было удобно. Вот где начинается реальная эффективность и отдача от гражданского общества.

И вот этого Мишустин ещё не делал. Все реализованные им проекты находились в строго вертикальной парадигме «низы для верхов». Эти системы хорошо и своевременно зашли в нулевых годах, но в 20-х и, тем более, 30-х они уже начнут подтормаживать общество. Сможет ли Мишустин выйти из этого вертикального мышления в горизонтальное? Найдёт ли он тех, кто ему поможет? Осознает ли, что это необходимо будет сделать? Не знаем. Надеемся.

Пока пожелаем Михаилу Владимировичу верификации в должности и дальнейшей продуктивной работы.

p.s.

Да, забыл сказать. На Мишустина уже объявлена охота искателями компромата и грязного белья. В Гугле вторым по популярности уже вылезает запрос «мишустин компромат» 🙂

Самое интересное в этой охоте будет не само найденное «бельё», а те, КТО будет активнее всего пятна на этом белье рассматривать в микроскопы.

Особенно забавно будет наблюдать, как те оппозиционеры и западные разведки, кто считает его преемником Путина, будут сейчас в экспресс-темпе лепить из него «исчадие ада» 🙂

Запаситесь попкорном.

Aenosurhfi

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