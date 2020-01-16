Житель Новороссийска выставил на продажу «уникальную» кошку за 20 млн рублей

Житель Новороссийска разместил на сайте Avito объявление о продаже «уникальной» кошки, которая, по его словам, помогла решить все проблемы и кардинально изменить жизнь в лучшую сторону. За кошку мужчина просит 20 млн рублей, взамен продавец готов отвезти питомца в любую точку страны.

«История знакомства с кошкой началась весной 2018 года, когда я отчаявшись от того, что ходил по замкнутому кругу и имел проблемы буквально во всем, в том числе со здоровьем, приехал в село Чудиново Челябинской области на могилку местной целительницы Дуняши. На тот момент я слабо верил в потусторонние силы, но что-то привело меня туда. Попросив у нее помощи, я выходил с кладбища, где за мной буквально увязалось это пушистое создание. Я понял, что это знак и не ошибся», – написал продавец кошки Георгий в объявлении на одном из интернет-сервисов размещения объявлений, сообщает РИА «Новости».

«За это время я кардинально изменил жизнь в лучшую сторону, когда я в чем-то сомневаюсь – мне обязательно снится сон, где мне все раскладывают по полочкам и говорят, как поступить. Два дня назад кошка сказала мне во сне, что нужно ее продать, а деньги пустить на благое дело и кому-то сейчас она очень нужна. Цену пишу, какую вижу, предлагайте свою! Если будет необходимость — помогу с перевозкой кошки в любую точку России», – добавил мужчина.

Ранее житель Кемерово выставил на продажу кота-экстрасенса за 5 млн рублей.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Житель Новороссийска разместил на сайте Avito объявление о продаже «уникальной» кошки, которая, по его словам, помогла решить все проблемы и кардинально изменить жизнь в лучшую сторону. За кошку мужчина просит 20 млн рублей, взамен продавец готов отвезти питомца в любую точку страны. «История знакомства с кошкой началась весной 2018 года, когда я отчаявшись от того, […]