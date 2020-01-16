«Палки засовывали в анальное отверстие, туалетную бумагу, поджигали ее». Заключенные рассказали о пытках в харьковской колонии

Сотрудники Алексеевской исправительной колонии №25 в Харькове часто избивали, насиловали и доводили до самоубийства осужденных. Об этом 11 января заявили представители Харьковской правозащитной группы (ХПГ) со ссылкой на слова осужденных.

Правозащитники отмечают, что эта колония считается одной из примерной. В ней хорошие условия отбывания наказаний, есть зимний сад, зоопарк и церковь, но осужденные не хотят нам находится из-за жесткого обращения со стороны администрации.

В начале января в колонию с мониторинговым визитом приехали три работника ХПГ в этот день они успели принять заявления 21 осужденного. Многие хотели также дать показания, но не успели, а после рождественских праздников правозащитников уже не пустили в учреждения из-за режима особых условий.

«Большинство из осужденных жаловалась на жестокое обращение различными способами, которое часто достигало уровня пыток: били по разным частям тела, привязывали скотчем к кровати, душили с помощью пакета на голове, делали «растяжку», пытали электрическим током и тому подобное. Осужденному М. наносили удары руками и ногами по всему телу, выкручивали руки, после чего связали ноги и руки скотчем, ремнем привязали к кушетке так, чтобы едва мог дышать, сверху полностью замотали скотчем, в рот поместили кляп, на голову одели две шапки и держали семь дней в таком состоянии. Все это время его не кормили, только давали чай. В туалет он ходил под себя, от чего у него загноились ноги и ягодицы, а когда его развязали, то на этих местах была куча червей, которые ели мертвую плоть. После этого М. сказали, что если он расскажет об этом, то умрет в колонии от сердечной недостаточности». – рассказали правозащитники.

В ХПГ добавили, что «осужденному Т. связали руки скотчем, заткнули рот мокрой тряпкой, били по ребрам и почкам, пока он не потерял сознание, и так повторялось несколько раз. После этого засунули деревянную палку в анальное отверстие. Такие пытки повторялись и в дальнейшем. В частности, Т. по указанию администрации жестоко избили два добровольных помощника администрации, в результате чего он совершил попытку суицида».

«Осужденного П. раздевали догола, заворачивали скотчем руки, оперативник садился на спину, на голову надевали пакет с мокрой футболкой, били по голове, жгли газету на ягодицах, запихивали палку в презервативе в анальное отверстие. Осужденному К. связали руки скотчем и ударили в живот. Когда он упал после удара, его начали бить руками, ногами и битой, били около 20 минут. Затем оперативник сел ему на спину, а руки завел над головой таким образом, что руки достали до пола. В это время осужденный почувствовал хруст и нестерпимую боль. То есть, К. причинили травму руки, следы которой остались у последнего до сих пор. После всего, осужденного заставили весь день подметать аллею. Издевательства в отношении К. происходят чуть ли не каждый день и даже несколько раз в день», – рассказали правозащитники.

По словам осужденных, пытки проводились под руководством оперуполномоченного Станислава Гарькавого, иногда в этом участвовали осужденные – добровольные помощники администрации.

«Причины таких действий – вымогательство средств (тем, кого пытали, давали телефоны, чтобы они позвонили своим родным с просьбой перевести средства на определенные банковские карты), принуждение к вымогательству средств у других осужденных, найденный мобильный телефон, отказ становиться добровольным помощником администрации, этническое происхождение и другие. Осужденные также жаловались на доведение до самоубийства, отсутствие лечения, неадекватную труду зарплату, вымогательство средств у родственников, вымогательство денежных средств за условно-досрочное освобождение и прочее», – информируют правозащитники.

ХПГ со ссылкой на свои источники пишет, что Гарькавого уволили.

Правозащитники считают, что администрация колонии ввела особый режим, чтобы скрыть от общественности пытки в учреждении.

Во время пресс-конференции освобожденный из этой колонии в январе Сергей Ларин публично заявил о пытках, избиениях и изнасилованиях в учреждении, информируют «Ґрати».

«Мой приятель — его после того, как правозащитники стали заниматься, перевели в 43-ю колонию — человек, который неделю пролежал, скотчем замотанный. Палки засовывали в анальное отверстие, туалетную бумагу, поджигали ее. Когда я это услышал, обратился в ХПГ. Да, так получилось, что я попал в место лишения свободы… Но то, что делает администрация… Они должны сидеть в тюрьме… Они просто издеваются над людьми», – заявил бывший осужденный.

По его информации, после встречи осужденных с правозащитниками сотрудники колонии в жестокой форме провели обыск.

«Нас в три ночи всех в трусах вытащили, бросили в штабе на первом этаже и заставили ползти на пузе до второго этажа. У некоторых ребят руки были в наручниках за спиной. У меня даже колени ободранные, плечо ободранное… Мы пролежали с трех ночи до обеда лицом в пол, руки за спиной. Нас заставили написать объяснительные, что мы препятствовали обыску, после чего на нас надели наручники», — рассказал Ларин.

ВИДЕОВидео: АТН Харьков / YouTube

11 января колонию посетили представители Офиса омбудсмена Людмилы Денисовой. Она рассказала в Facebook, что у осужденных были зафиксированы телесные повреждения, пока они находятся в подавленном психическом состоянии.

«В частности, одному из осужденных, из-за пыток которого и произошел конфликт, были нанесены ожоги в области ягодиц и анального отверстия. Указанные повреждения были зафиксированы медицинской документацией только после вмешательства Офиса омбудсмена», – добавила она.

⚡⚡⚡За моїм дорученням моніторингова група Секретаріату Уповноваженого ВРУ з прав людини завершила перевірку Олексіївської колонії №25, де з 8 січня запроваджено особливий режим через конфлікт між персоналом установи та групою засуджених.За результатами перевірки у засуджених були зафіксовані тілесні ушкодження, наразі вони перебувають в пригніченому психічному стані.Зокрема, одному з засуджених, через катування якого і стався конфлікт, були завдані опіки в області сідниць та анального отвору. Зазначені ушкодження були зафіксовані медичною документацією лише після втручання Офісу Омбудсмана.По всім зафіксованим фактам я передаю інформацію до правоохоронних органів для подальшого розслідування.Також доручила представнику Уповноваженого у східних областях систематично відвідувати засуджених, з метою унеможливлення подальшого морального та фізичного тиску на них.Ця справа перебуває на моєму особистому контролі. Posted by Людмила Денісова on Laupäev, 11. jaanuar 2020

8 января администрация уголовно-исправительной службы рассказала о введении в ИК-25 режима особых условий из-за группового неповиновения осужденных. В офисе украинского омбудсмена отметили, что дубинки и наручники применили к 22 осужденным. Они пожаловались на неправомерное применение силы и специальных средств, унижение чести и достоинства, давление со стороны администрации учреждения.

13 января Офис генерального прокурора Украины открыл уголовные производства по ч. 2 ст. 127 (пытки, совершенные повторно, по предварительному сговору группой лиц), ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа с применением насилия или угрозой применения насилия), ч. 1 ст. 172 (грубое нарушение законодательства о труде) Уголовного кодекса Украины

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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