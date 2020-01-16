Тренер Адель объяснила, как певице удалось похудеть на 40 килограммов

Профессиональный тренер Камила Гудис, которую иначе как волшебницей не называют, объясняет, что главное во время похудения — соблюдать режим. У Адель было строгое расписание приемов пищи и тренировок, от которого нельзя было отклоняться. Первым делом Гудис потребовала от Адель сократить потребляемое количество калорий. Рекомендованные для женщины ее возраста 2 тысячи калорий сократили ровно пополам.

Ей приходилось много тренироваться в зале, но все-таки 90 процентов успеха в таком деле — диета,

— объясняет Камила.

Самой тяжелой была первая неделя. Самые интенсивные тренировки и жесткие ограничения по питанию пришлись именно на это время. Она могла потреблять не больше тысячи калорий в день. Упор был также сделан на зеленые соки из овощей и зелени. И вот результат: сейчас она не выглядит слишком худой, она выглядит великолепно!

Адель на Карибских островах, январь 2020 года

Адель и Камилу свела жена Робби Уильямса — Айда Филд, которая уже много лет тренируется с Гудис. Более того, она предоставила им спортивный зал в своем лос-анджелесском доме для персональных тренировок. Таким образом, они могли заниматься в приватной обстановке. Тренировки представляли собой микс упражнений из пилатеса и силовых упражнений.

На первой тренировке я ее не узнала. Когда она уходила, то я подумала: «Эта девушка выглядит, как Адель». Сейчас это, конечно, смешно вспоминать. Могу сказать, что она большая молодец. Она полностью изменила свой образ жизни и пищевые привычки.

Камила добавляет, что Адель не из тех, кто обожает потеть в спортзале. Тренировки давались ей тяжело, но зато диеты певица придерживалась безукоризненно.

Инсайдеры Daily Mail сообщают, что на похудение и изменение образа жизни Адель вдохновил ее собственный сын, 7-летний Анджело. Певица хочет подавать ему правильный пример: как важно сбалансированно питаться, заниматься спортом и следить за своим весом. Кроме того, из-за избыточного веса начало страдать ее здоровье. Все наладилось, когда она пришла в форму.

Известно, что своей фигурой Адель занялась в начале прошлого лета. Результат не заставил себя долго ждать. На дне рождения Дрейка в октябре 2019-го британская певица впервые показала результаты своих впечатляющих трудов — заметно постройневшую фигуру, подчеркнутую бархатным платьем Etro за 1160 фунтов. А после — в серии рождественских снимков, которыми она поделилась в социальных сетях.

Раньше плакала, но теперь я потею,

— отшучивалась певица в комментариях к посту.

Адель, 2013 год

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Последнее: Профессиональный тренер Камила Гудис, которую иначе как волшебницей не называют, объясняет, что главное во время похудения — соблюдать режим. У Адель было строгое расписание приемов пищи и тренировок, от которого нельзя было отклоняться. Первым делом Гудис потребовала от Адель сократить потребляемое количество калорий. Рекомендованные для женщины ее возраста 2 тысячи калорий сократили ровно пополам. Ей […]