Просто и стильно: Ирина Шейк в новой рекламной кампании Furla

Итальянский бренд аксессуаров для женщин и мужчин Furla представил новую фотосессию для своего лукбука весна-лето 2020, лицом которого стала супермодель Ирина Шейк. Мужскую линейку, в свою очередь, представил аргентинский красавец Николас Риполла.

Бренд продолжает следовать своей концепции «мода вне времени»: в рамках нее Furla ранее уже представляла рекламную кампанию, но в черно-белых тонах — для уходящего сезона осень-зима 2019-2020. Центральное место в новой истории, показанной в объективе фотографа Джампаоло Сгура, продолжают занимать аксессуары Furla, которые привносят краски в серую будничную жизнь. Кадры уже новой съемки — живой пример всех компонентов философии и ДНК бренда: любовь, актуальность, дизайн, цвет, элегантност, и, конечно, итальянский стиль.

Furla представил новую съемку с участием Ирины почти сразу после ее возвращения с Коста-Рики, куда она улетела на все новогодние праздники, и домашней вечеринки в честь Старого Нового года. Познакомить с исконно русской традицией она решила многих своих американских друзей: дизайнера Зака Позена, модель и экс-девушку Кристен Стюарт Стеллу Максвелл, Анну Вьялицину, Бена Аверина и других. Как это было, смотрите здесь. Кстати, все время, что Ирина Шейк нежилась под солнцем и демонстрировала в соцсетях новые купальники, а после развлекалась с друзьями и коллегами по цеху, актер Брэдли Купер проводил с их дочерью. Дважды за прошлую неделю Брэдли Купер попал в объективы папарацци с малышкой Леей. Напомним, после разрыва Ирина и Брэдли договорились по очереди воспитывать дочь. И с тех пор их ни разу не видели всех вместе.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Профессиональный тренер Камила Гудис, которую иначе как волшебницей не называют, объясняет, что главное во время похудения — соблюдать режим. У Адель было строгое расписание приемов пищи и тренировок, от которого нельзя было отклоняться. Первым делом Гудис потребовала от Адель сократить потребляемое количество калорий. Рекомендованные для женщины ее возраста 2 тысячи калорий сократили ровно пополам. Ей […]