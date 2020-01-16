Появились сведения о техническом состоянии севшего на недостроенную ВПП «Суперджета»

16.01.2020, 17:37, Новости дня

У севшего на недействующую взлетно-посадочную полосу в Домодедово самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) не было неисправностей, саму посадку нельзя назвать экстренной, сообщили в пресс-службе производителя лайнеров «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).

«ГСС своевременно получает всю информацию. По данным экипажа, технических неисправностей на воздушном судне не было. Посадка прошла в штатном режиме, по расписанию. Экстренной её называть нельзя», – передает сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Подчеркивается, что SSJ-100 снова «подтвердил свою надежность», удачно приземлившись в нестандартных условиях.

«Все обстоятельства будут изучены специальной комиссией с участием специалистов компании-производителя самолета», – добавили в компании.

Ранее стало известно, что SSJ-100 экстренно сел на недостроенной полосе в Домодедово. Никто не пострадал.



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Последнее: У севшего на недействующую взлетно-посадочную полосу в Домодедово самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) не было неисправностей, саму посадку нельзя назвать экстренной, сообщили в пресс-службе производителя лайнеров «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). «ГСС своевременно получает всю информацию. По данным экипажа, технических неисправностей на воздушном судне не было. Посадка прошла в штатном режиме, по расписанию. Экстренной её называть […]

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