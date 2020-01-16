Ученые обнаружили пробиотик для борьбы с болезнью Паркинсона

Шотландские исследователи сделали еще один шаг в борьбе с болезнью Паркинсона. Они обнаружили пробиотик, влияющий на производство дофамина, который необходим для нормальных двигательных процессов.

Как известно, одним из симптомов тяжелого нейродегенеративного заболевания является тремор-дрожание конечностей пациента. Развиваясь постепенно, процесс приводит к инвалидизации, а затем и к летальному исходу. Современные препараты замедляют течение болезни Паркинсона, но в силу большого числа побочных действий не позволяют говорить о выздоровлении.

Распространенная кишечная бактерия, по мнению исследователей способна сыграть важную роль на первоначальном этапе развития недуга, звучащего как приговор для больных. Пробиотик bacillus subtilis предотвращает действие токсичных для дофамина белков за счет восстановления кишечного баланса бактерий. Кроме того, эксперименты на червях показали, данные бактерии уничтожают уже образовавшиеся скопления, и это улучшает симптоматику живых существ с нарушением функции движения. Значимость открытия ученых из университетов Эдинбурга и Данди заключается в том, что в нейронах найдено взаимодействие, которое и вызывает появление данной болезни. В результате можно надеяться на разработку лекарственных препаратов на основе Bacillus subtilis.

Для ранней диагностики исследователи предлагают не только анализ текста, написанного рукой больного, когда почерк в силу тремора изменяется кардинально, но и анализ крови. Причем разработанный шведскими экспертами из Lund University новый метод позволяет не прибегать к забору жидкости из позвоночника, так как специфический белок обнаруживается в крови после проведенного теста, а повреждение нервных клеток начинается задолго до возникновения первых симптомов.

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