Госдепартамент: США следят за развитием событий в России

Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус прокомментировала информацию об отставке российского премьер-министра Дмитрия Медведева, подчеркнув, что Соединенные Штаты находятся на стороне российских граждан.

«У меня пока нет конкретного заявления по этому поводу, кроме того, что мы осведомлены и следим за происходящим. Могу сказать, что мы находимся на стороне российских граждан», – сказала Ортагус в эфире российского канала иновещания RTVI. Она напомнила, что президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о заинтересованности в улучшении отношений Вашингтона и Москвы.

По словам Ортагус, отношения между двумя странами могут стать лучше, если российские лидеры «захотят изменить враждебное поведение», которое, как она напомнила, проявилось при вмешательстве России в американские президентские выборы. «Мы надеемся, что кто бы ни стоял у власти в России, они учтут наше требование перемен во внешней политике», – добавила Ортагус.

Тем временем российский президент Владимир Путин в четверг подписал указ о назначении премьер-министром РФ бывшего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, вскоре после того, как его кандидатуру поддержал парламент.

Назначение Мишустина стало частью масштабной реформы российской политической системы, о которой Путин объявил в среду, что привело к отставке Медведева и его правительства.

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