Лопес, Зеллвегер и Мерфи снялись для Vanity Fair

Американские актеры Дженнифер Лопес, Рене Зеллвегер, Эдди Мерфи снялись для издания Vanity Fair. Фото обнародовали на странице журнала в Instagram.

«26-й выпуск Vanity Fair, посвященный Голливуду, здесь», – говорится в посте.

В ново номере Мерфи, Зеллвегер, Лопес рассказали о мечтах, которые питают Голливуд, а также о том, какие дороги ведут туда.

The 26th Vanity Fair Hollywood Issue is here. Starring Eddie Murphy, Renée Zellweger, Jennifer Lopez, and 20 of 2020’s brightest stars—together, they tell a story about the dreams that power Hollywood, and all the different roads that lead there. See the full #VFHollywood portfolio at the link in bio. * 1/2 * Photographed by @ethanjamesgreen Styled by @samiranasr Set design by @frau.juliawagner

«Я бы сказала, что танцы и музыка – моя первая любовь, но актерская игра – это любовь всей моей жизни… Я чувствую, что каждый раз, когда я вхожу в новую роль, я становлюсь кем-то, кем я не являюсь. Люди видят не Джей Ло, они видят горничную, они видят стриптизершу, они видят того, кого они должны видеть, потому что я все еще могу дать вам отсрочку неверия… Это вызов для меня, но и острые ощущения», – призналась Лопес.

“I would say dancing and music are my first loves, but acting is the love of my life.” @jlo reveals the movie she regrets not taking, the inspiration behind her famous Hustlers pole dance, and more at the link in bio. #VFHollywood — Photographed by @ethanjamesgreen Styled by @samiranasr

Зеллвегер рассказала, что мечтала стать журналисткой.

«Я хотела научиться писать, и вот где я сейчас. Хорошая работа!» – отметила она.

Judy star Renée Zellweger says she found the spotlight by chance: “I’m a failed journalist, I guess. I went to school to write, and here we are! Good job!” Read more of our conversation with the best actress nominee at the #linkinbio. #VFHollywood — Photographed by @ethanjamesgreen Styled by @samiranasr

Мерфи заявил, что для него самое важное – семья.

«Моя карьера или то, чем я являюсь как артистом, это не так. центр моей жизни. В центре моей жизни моя семья и мои дети. Это принципиальные отношения, и все идет после этого», – рассказал актер.

Dolemite is My Name signifies the grand resurgence of Eddie Murphy in Hollywood, but the comedian isn’t one to let an eyes-on-the-prize mentality define him: “My career, or what I am as an artist, that’s not at the center of my life. At the center of my life is my family and my kids. That’s the principal relationship, and everything comes after that.” Read more at the link in bio. — Photographed by @ethanjamesgreen Styled by @samiranasr

Vanity Fair – американский журнал, посвященный политике, моде и массовой культуре. Он издается компанией Condé Nast Publications с 1913 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

