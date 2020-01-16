Футбольные клубы выступили за увеличение числа команд в чемпионате РФ до 18

На заседании общего собрания Российской премьер-лиги (РПЛ) большинство представителей футбольных клубов проголосовали за увеличение числа участников чемпионата с 16 до 18 команд, сообщил гендиректор ЦСКА Роман Бабаев.
«Большинство клубов поддержало идею расширения до 18 команд», – передает его слова ТАСС.
Ранее УЕФА сообщил, что совокупная выручка клубов Российской премьер-лиги за 2018 год составила 752 млн евро.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Итак, когда мы с вами немного разобрались со строением нервной ткани и её основных единиц, давайте поговорим об одной из её основных функций — передаче информации. На что похож язык нейронов, из каких «слова» он состоит, какая особенность микростроения позволяет клеткам «разговаривать» и почему покой дорогого стоит? Сегодня мы попытаемся ответить на все эти вопросы. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Рента на инновации / 17 декабря
- Виктор Дробыш назвал Николя Носкова «королем сцены» / 11 декабря
- Мнение: В новом году Россия преподнесёт миру сюрприз. Вот это заявка! / 22 декабря
- Специалисты из Швеции назвали самые благополучные страны Европы / 29 ноября
- Как жить дальше: отец погибшего при теракте в Харькове взорвал сеть обращением к власти / 30 декабря
- Мнение: Деглобализация, вандалы-хиллариты и почему американцы возвращаются во Вьетнам / 5 января
- «Татьяну люблю»: Сухоруков прокомментировал слухи о романе с Догилевой / 25 ноября
- «Я валялась у мужа в ногах и рыдала»: отобранная дочь вернулась к Кравец / 26 ноября