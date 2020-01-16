Двое украинцев в топ-10 мужского спринта на Кубке мира по биатлону

Двое украинских биатлонистов Артем Прима и Дмитрий Пидручный попали в десятку лучших в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Рупольдинге, сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

Прима занял восьмое место и отстал от лидера на 27,3 секунды, Пидручный финишировал 10-м с отставанием 34,8 секунды. Оба украинца прошли трассу без промахов.

Победителем спринта стал француз Мартен Фуркад, второе место занял его соотечественник Кантен Фийон Майе, третий – немец Бенедикт Долль.

В спринте принимали участие еще трое украинцев: Сергей Семенов занял 36-е место, Антон Дудченко – 37-е, а Богдан Цымбал закончил гонку 88-м.

Таким образом в гонку преследования, которая начнется 19 января в 15.30, квалифицировались четыре украинца: Прима, Пидручный, Дудченко и Семенов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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