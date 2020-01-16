Отца Греты Тунберг уличили во лжи

Ошибка обновления Facebook привела к тому, что пользователи увидели, кто постит от имени тех или иных учетных записей. Это позволило уличить во лжи отца Греты Тунберг, который утверждал, что она сама пишет посты в своем аккаунте, пишет издание Breitbart.

Обновление случайно выявило истинных администраторов ряда страниц, в том числе звезд и политиков. Выяснилось, что посты на странице Греты размещают ее отец Сванте Тунберг и коллега-активист из Индии Адарш Пратхап, приводит текст статьи «ИноСМИ».

«Да, это доказывает, что марионетка Грета – всего лишь инструмент в руках взрослых с политической повесткой. Вряд ли это кого-то удивит. В конце концов, Грета Тунберг – своего рода Дэвид Хогг (иеемтся в виду американский студент, ставший активистом после того, как пережил стрельбу в школе – прим. ВЗГЛЯД) от экологии», – сообщил эксперт Джеймс Делингпол.

По его мнению, Тунберг, которая в 16 лет бросила школу, имеет о климате «очень приблизительные представления», а все свои познания «черпает из пропаганды, которой ее напичкали взрослые».

При этом отец Греты отрицал, что участвовал в том, чтобы возросла популярность его дочери как экоактивистки.

Пользователи Сети уже отреагировали на неожиданно раскрытую информацию об участии отца Греты Тунберг в ее активистской деятельности.

«Ну прям отец года. Его надо судить за эксплуатацию детей. Она должна ходить в школу, получать образование, как нормальные шведские дети», – пишет один из пользователей.

Напомним, ранее журнал Time объявил Грету Тунберг «Человеком года».





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