Лепс назвал слухами сообщения о том, что новый премьер-министр России писал для него песни

Григорий Лепс отрицает сотрудничество с новым премьер-министром России. Певец развенчал слухи о том, что Михаил Мишустин писал песни для него.

После вчерашней отставки правительства Российской Федерации в полном составе в прессе распространились версии относительно нового кандидата на должность главы нового Кабинета министров. Как известно, основным претендентом стал Михаил Мишустин, кандидатуру которого уже одобрила Госдума. СМИ называют нового главу правительства РФ очень разносторонним человеком. Так, среди прочего, ему приписывают авторство некоторых песен из репертуара Григория Лепса.

Популярный исполнитель прокомментировал подобные сообщения, назвав их слухами. Ранее издания писали о том, что именно Мишустиным созданы такие хиты, как «Настоящая женщина», которую Лепс спел в 2011 году, и «Зола» из альбома 2016 года. При этом информация, опубликованная в Сети, основана на точных данных реестра Российского авторского общества, потому сомневаться в ней не приходится.

Слова певца подтвердил и его официальный представитель Владимир Урюпин. Как он утверждает, автором действительно является Мишустин Михаил, однако он — не более, чем тезка и однофамилец политика. Сам новый руководитель правительства пока никак не комментирует сложившуюся ситуацию.

Однако по сведениям неназванных источников, господин Мишустин является очень творческим человеком и часто организовывает концерты для близких и друзей. Также он вход в музыкальное сообщество и лично знаком со многими артистами. Также среди его фаворитов называют телеведущего Ивана Урганта и Comedy club.

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