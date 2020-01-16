Грузинские избиратели пока не определились с выбором

По сравнению с другими политическими силами, правящая партия «Грузинская мечта» пользуется наибольшей популярностью среди населения Грузии (20%). Одновременно основная часть грузинских избирателей (40%) все еще не определилась, какую политическую силу они поддержат на предстоящих в октябре парламентских выборах. При этом среди оппозиционных сил самая популярная – партия экс-президента Михаила Саакашвили «ЕНД» (13%). При этом у «Европейской Грузии» – 8%, «Лейбористской партии» – 5%, т.е. в совокупности у оппозиции больше поддержки, чем у правящей партии.

Таковы итоги последнего социологического опроса, проведенного в Грузии американской неправительственной организацией – Национально-демократическим институтом (NDI).

Рейтинг одобрения

Что касается рейтинга популярности политиков, тут с одинаковыми показателями (34%) лидируют мэр Тбилиси Каха Каладзе и оппозиционер, экс-спикер Давид Бакрадзе. При этом, согласно опросу NDI, наименее популярным политиком оказалась президент Саломе Зурабишвили (она не нравится 49% опрошенных, нравится – 13%, безразлична – 33%). Одновременно у бывшего президента Михаила Саакашвили рейтинг популярности составил 26%, в то же время он не нравится – 39%, и безразличен – 29%.

При этом председатель правящей партии миллиардер Бидзина Иванишвили, которого оппоненты обвиняют в единоличном правлении страной, пользуется одобрением 17% опрошенных, негативно к нему относятся – 49%, а безразличен он – 29% респондентов NDI.

Правительство и демократия

Работой правительства Грузии довольны менее 30%, а недовольны – 64% опрошенных. В то же время 53% респондентов NDI считает, что страна движется в неправильном направлении, против 19%, которые придерживаются противоположного мнения.

При этом 24% опрошенных NDI считают, что Грузия вообще не меняется. Одновременно 59% респондентов заявили, что Грузия в настоящее время не является демократической страной, 33% с этим не согласны.

Доверие к институтам государственности

Согласно исследованию, самый высокий показатель одобрения среди институтов – у грузинской армии – 52%. Затем следует Грузинская Православная Церковь с 50%, и полиция – с 43% рейтингом одобрения.

Больше всего население недовольно работой судов (45% – не одобряет, позитивно настроены – 10%), и парламента (57% против позитивно настроенных 9%).

НАТО и ЕС

Уровень поддержки ЕС и НАТО в Грузии по прежнему высокий. По итогам опроса NDI, 82% респондентов поддерживают членство Грузии в Евросоюзе, и 74% – интеграцию страны в НАТО. Одновременно число противников членства Грузии в ЕС и НАТО составило 10% и 14% соответственно.

Реакция политиков

Грузинская оппозиция заявила, что результаты исследования подтверждают «начало заката» правящей партии, и что на предстоящих в октябре выборах произойдет смена власти.

В «Европейской Грузии» отметили, что последний опрос NDI установил в Грузии «исторический антирекорд» по числу недовольных качеством демократии, а также «положением во всех других ключевых сферах».

В партии Саакашвили считают, что исследование NDI подтверждает то, что система институционного правления в Грузии испытывает кризис.

«Все показатели ухудшились… Крайне низкое доверие к государственным институтам… Рейтинг правящей «Грузинской мечты» стремительно катится вниз, и в сумме рейтинг оппозиции значительно превышает рейтинг правящей силы. Если бы выборы проходили сегодня, побеждает оппозиция… Именно это является вердиктом и заключением этого исследования», – заявил СМИ Роман Гоциридзе, депутат от партии Саакашвили.

Одновременно в «Грузинской мечте» высказали недоверие к выводам социологов. В партии заявляют, что результаты опросов Национально-демократического института в Грузии «никогда не совпадают» с результатами выборов, и советуют NDI сменить партнеров в Грузии, в частности НПО «Центр исследовательских ресурсов Кавказа» (СRRС), который непосредственно проводит опросы по заказу NDI.

В опросе Национально-демократического института принимали участие 2, 1 тысячи человек. Он проводился в период с 19 ноября по 13 декабря прошлого года по всей Грузии за исключением оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона. Статистическая погрешность опроса составляет 1.9 процентных пункта.

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