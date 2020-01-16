Кудрин прокомментировал возможность вхождения в состав нового правительства

16.01.2020, 17:26, Новости дня

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ему не предлагали войти в состав нового правительства.

Он отметил, что продолжит руководить Счетной палатой, передает РИА «Новости».

Ранее Кудрин заявил, что кандидат на пост премьера Михаил Мишустин хорошо чувствует ситуацию в бизнесе и умеет балансировать.

В среду президент Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева, в четверг он подписал указ о назначении новым премьером страны Михаила Мишустина. Газета ВЗГЛЯД объясняла решение президента по Мишустину.

Глава государства также утвердил новую должность заместителя председателя Совбеза и назначил на нее Медведева.



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