Мнение: Эпик фейл?

После послания Президента члены правительства во главе в премьером подали а отставку! Не припомню, когда такое было в современной истории России? И вот что интересно…
Интересно, что все это значит?
Высшая преданность лидеру?
Фарс?
Прощание с командой Медведева?
Мне кажется, что в сравнении с этим беспрецедентным случаем, меркнут все декларируемых социальные проекты озвученные Путиным…
Неужели после Старого Нового года мы вступили в новую эту российской истории?
Что скажете?
Источник: Достало
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