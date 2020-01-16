Мнение: Эпик фейл?

16.01.2020, 17:25, Разное

После послания Президента члены правительства во главе в премьером подали а отставку! Не припомню, когда такое было в современной истории России? И вот что интересно…

Интересно, что все это значит?
Высшая преданность лидеру?
Фарс?
Прощание с командой Медведева?

Мне кажется, что в сравнении с этим беспрецедентным случаем, меркнут все декларируемых социальные проекты озвученные Путиным…

Неужели после Старого Нового года мы вступили в новую эту российской истории?

Что скажете?

Источник: Достало



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Немецкие политики, в том числе и весьма влиятельные, заявили, что Владимир Путин «переписывает историю». Более того, прозвучал намек, что за «риторической агрессией» может последовать реальная. Речь в данном случае идет о заочной дискуссии между Путиным и официальной Варшавой, поспоривших о роли Польши в начале Второй мировой войны. Почему немцы решили поддержать поляков? На фоне сенсационных […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика