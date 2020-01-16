Мнение: Эпик фейл?

После послания Президента члены правительства во главе в премьером подали а отставку! Не припомню, когда такое было в современной истории России? И вот что интересно…

Интересно, что все это значит?

Высшая преданность лидеру?

Фарс?

Прощание с командой Медведева?

Мне кажется, что в сравнении с этим беспрецедентным случаем, меркнут все декларируемых социальные проекты озвученные Путиным…

Неужели после Старого Нового года мы вступили в новую эту российской истории?

Что скажете?

Источник: Достало

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