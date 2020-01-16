Мусса Экзеков сообщил, что Всемирный абхазо-абазинский конгресс продолжит реализацию своих планов в Абхазии и зарубежом

Единство народа, который за свою историю прошел через многие тяжелые испытания и лишения, ВААК считает главной ценностью как самого этноса, так и Конгресса. Об этом рассказал Председатель Высшего Совета ВААК Мусса Экзеков, подчеркнув на своей странице в Instagram, что обеспечить развитие и благополучие Абхазии может только единое гражданское общество.

Мусса Экзеков призвал действовать в рамках закона и решать споры исключительно путем конструктивного диалога. Он отметил, что ВААК, с тревогой наблюдал за политическим кризисом в Республике Абхазия в последние дни. Речь идет о протестах оппозиции в Сухуме, последующей отмене результатов президентских выборов, уходе в отставку президента Рауля Хаджимба. Выборы нового главы Абхазии предстоят 22 марта 2020 года.

«Важно то, что все процессы в Абхазии сейчас вошли в русло закона, — сказал Экзеков. Будущий лидер страны, по его мнению, должен представить реальный план работы и объединить народ. «Конгресс — неполитическая организация, но, безусловно, готов оказать содействие в выработке решений по развитию государства в интересах народа Республики», — отметил Мусса Экзеков. Он также отметил, что Конгресс ведет обширные социальные и культурные программы, успешно работает за рубежом. Эта работа будет усилена в 2020 году.

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