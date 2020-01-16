Впервые в Японии министр-мужчина берет декретный отпуск по уходу за ребенком

Глава Министерства окружающей среды Японии Коидзуми Синдзиро намерен взять декретный отпуск на две недели для ухода за своим первенцем. Ребенок чиновника появится на свет уже в январе этого года.

Министр в течение ближайших трех месяцев после рождения малыша возьмет в общей сумме двухнедельный отпуск, предусматривающий удаленный труд или короткий рабочий день. Коидзуми Синдзиро собирается также выходить на связь с подчиненными при помощи мобильных приложений и общаться с ними по электронной почте. Он выразил надежду, что при необходимости любо сотрудник ведомства окружающей среды сможет без смущений брать отпуск по уходу за детьми. Официально в Японии отправляться в декрет имеют право оба родителя, но представители сильного пола такой возможностью обычно не пользуются. Мужчины не привыкли перекладывать свои обязанности на коллег.

Синдзиро Коидзуми работает на указанной выше должности с осени минувшего года после подписания соответственного приказа премьер-министра Синдзо Абэ. Местная пресса называет будущего отца вторым по популярности политиком в Стране Восходящего солнца после действующего председателя правительства. Его в роли главы Кабмина Японии хотят видеть 18% опрошенных граждан государства. Синдзиро Коидзуми пользуется немалой поддержкой со стороны общественности и постоянно занимает лидирующие позиции в разных рейтингах. Большое внимание японцев привлекла помолвка министра с моделью Кристель Такигавой, имеющей французские корни.

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