Впервые в Японии министр-мужчина берет декретный отпуск по уходу за ребенком

16.01.2020, 17:21, Разное

Глава Министерства окружающей среды Японии Коидзуми Синдзиро намерен взять декретный отпуск на две недели для ухода за своим первенцем. Ребенок чиновника появится на свет уже в январе этого года.
Министр в течение ближайших трех месяцев после рождения малыша возьмет в общей сумме двухнедельный отпуск, предусматривающий удаленный труд или короткий рабочий день. Коидзуми Синдзиро собирается также выходить на связь с подчиненными при помощи мобильных приложений и общаться с ними по электронной почте. Он выразил надежду, что при необходимости любо сотрудник ведомства окружающей среды сможет без смущений брать отпуск по уходу за детьми. Официально в Японии отправляться в декрет имеют право оба родителя, но представители сильного пола такой возможностью обычно не пользуются. Мужчины не привыкли перекладывать свои обязанности на коллег.

Синдзиро Коидзуми работает на указанной выше должности с осени минувшего года после подписания соответственного приказа премьер-министра Синдзо Абэ. Местная пресса называет будущего отца вторым по популярности политиком в Стране Восходящего солнца после действующего председателя правительства. Его в роли главы Кабмина Японии хотят видеть 18% опрошенных граждан государства. Синдзиро Коидзуми пользуется немалой поддержкой со стороны общественности и постоянно занимает лидирующие позиции в разных рейтингах. Большое внимание японцев привлекла помолвка министра с моделью Кристель Такигавой, имеющей французские корни.



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