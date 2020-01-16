Эксперт предложил ужесточить законы РФ против вмешательства США в дела страны

16.01.2020, 17:21, Разное

В США обвинили РФ в действиях по дезинформации в медиапространстве. Политолог Юрий Самонкин предложил ужесточить законы России, чтобы оппоненты не вмешивались в ее дела.
Как передает «ПолитЭксперт», ранее руководитель Объединенного центра искусственного интеллекта при Пентагоне Джон Шанахан обвинил Москву в проведении кампании по дезинформации Штатов в медийной сфере, что будто бы несет риск международной безопасности. Представитель Минобороны США считает, что РФ якобы забывает про этическую составляющую в этом вопросе и создает механизмы для ухудшения глобальной безопасности.

В отечественной Службе внешней разведки заявили, что Штаты по-прежнему осуществляют полноценную информационную кампанию против РФ, а такие меры заокеанского государства как прикрывают его действия, так и дискредитируют Москву. Согласен с таким мнением писатель и политолог Юрий Самонкин. По его словам, Вашингтон считает Россию конкурентом, будто бы покушающимся на превосходство США. Санкции не оказали должного воздействия, в связи с чем противник принял решение нанести атаку в информационном сегменте. Эксперт уверен, позиция Кремля обязана быть исключительно миротворческой и раскрывать суть давления Белого дома. Не помешает принятие закона, который ужесточил бы намерение другой стороны вмешаться в суверенитет страны, и тогда лже-новости не пошатнут места РФ на мировой политической арене.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Лолита Милявская своеобразно отреагировала на отставку российского правительства. Артистка просто ела на кухне картофель и шпроты. Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подал в отставку после обращения Владимира Путина к Федеральному собранию. Общество начало обсуждать неожиданный ход Кабмина, но на Лолиту Милявскую это не произвело почти никакого впечатления. В это время она употребляла продукты питания […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика