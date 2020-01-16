В США обвинили РФ в действиях по дезинформации в медиапространстве. Политолог Юрий Самонкин предложил ужесточить законы России, чтобы оппоненты не вмешивались в ее дела.

Как передает «ПолитЭксперт», ранее руководитель Объединенного центра искусственного интеллекта при Пентагоне Джон Шанахан обвинил Москву в проведении кампании по дезинформации Штатов в медийной сфере, что будто бы несет риск международной безопасности. Представитель Минобороны США считает, что РФ якобы забывает про этическую составляющую в этом вопросе и создает механизмы для ухудшения глобальной безопасности.

В отечественной Службе внешней разведки заявили, что Штаты по-прежнему осуществляют полноценную информационную кампанию против РФ, а такие меры заокеанского государства как прикрывают его действия, так и дискредитируют Москву. Согласен с таким мнением писатель и политолог Юрий Самонкин. По его словам, Вашингтон считает Россию конкурентом, будто бы покушающимся на превосходство США. Санкции не оказали должного воздействия, в связи с чем противник принял решение нанести атаку в информационном сегменте. Эксперт уверен, позиция Кремля обязана быть исключительно миротворческой и раскрывать суть давления Белого дома. Не помешает принятие закона, который ужесточил бы намерение другой стороны вмешаться в суверенитет страны, и тогда лже-новости не пошатнут места РФ на мировой политической арене.

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