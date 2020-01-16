Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях

Европейский суд по правам человека, все решения которого РФ исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, сообщил президент Владимир Путин.

По его словам, это неприемлемо, однако РФ все равно их исполняет, передает РИА «Новости».

Он добавил, что у кого-то «всегда возникает соблазн поуправлять Россией со стороны». «Я это сам наблюдаю», – сказал президент.

Ранее и.о. главы МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предложение Путина о приоритете Конституции над международным правом не уникально, Москва все равно собирается выполнять все взятые на себя обязательства.

Напомним, в среду Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством.

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