Юрист на Кубани убила обманутую клиентку

В суд на Кубани передано дело в отношении 42-летней жительницы Северского района Краснодарского края, обвиняемой в мошенничестве и убийстве, которое она совершила для сокрытия факта вымогательства, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Женщина обвиняется в совершении пяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление).
По версии следствия, женщина в период с 2012 год по 2015 год «получила от 5 семей нотариальные доверенности на представление их интересов во всех судах судебной системы и правоохранительных органах», говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что юрист не намеревалась и не имела возможности исполнить взятые на себя обязательства. По данным следственных органов, женщина сообщала потерпевшим заведомо ложные сведения о якобы возникшей необходимости получения справок и других документов из различных государственных инстанций для приобщения их к материалам гражданских дел, производства судебных экспертиз и передачи денежного вознаграждения судьям.
Под подобными вымышленными предлогами юрист завладела суммой более 5 млн рублей.
Одна из обманутых женщин поняла, что в отношении нее совершено мошенничество и решила обратиться в правоохранительные органы. Обвиняемая решила убить ее.
«В конце декабря 2018 года под предлогом направиться в г. Краснодар якобы на консультацию к судьям Краснодарского краевого суда, вооружившись заранее приготовленным молотком, вывезла 62-летнюю потерпевшую в лесополосу на безлюдное место и совершила ее убийство», – сообщили в ведомстве.
Юрист, чтобы скрыть следы преступления, в том числе следы от автомобиля на снегу, поехала на СТО, чтобы поменять зимнюю резину на летнюю. Сотрудники автосервиса заподозрили неладное и отказали женщине. Дело было раскрыто в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Уголовное дело против юриста направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит от 8 до 20 тюремного заключения либо пожизненное лишение свободы.
В июле в Москве арестовали вымогавших миллионы лже-полицейских.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Лолита Милявская своеобразно отреагировала на отставку российского правительства. Артистка просто ела на кухне картофель и шпроты. Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подал в отставку после обращения Владимира Путина к Федеральному собранию. Общество начало обсуждать неожиданный ход Кабмина, но на Лолиту Милявскую это не произвело почти никакого впечатления. В это время она употребляла продукты питания […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Народного артиста СССР Юрия Соломина выписали из больницы / 2 декабря
- Мнение: Зачем Герасим утопил Муму / 6 декабря
- Нечисть / 7 января
- Батрутдинов раскрыл подноготную шоу «План Б» с Бузовой / 2 декабря
- В новогоднюю ночь Максим Галкин с сыном смотрел концерт Аллы Пугачевой / 3 января
- Сюткин назвал шутку Шнурова над унизившим Гагарину участником «Голоса» «дружеским подколом» / 23 декабря
- Ученые: Чувство стыда за лишний вес мешает людям худеть / 27 ноября
- Человек, который хоронил банки / 22 декабря