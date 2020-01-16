Автоновости: В России дорожают автомобили с пробегом: «вторичка» тоже падает

Ситуация, сложившаяся на рынке новых легковых автомобилей России, не могла не отразиться на продажах автомобилей с пробегом. Машины дорожают, активность покупателей падает, но при этом, как ни странно, средняя сумма сделки остается прежней.

Чем меньше продается новых автомобилей, тем меньше количество относительно "свежих" машин на вторичке. Как отмечает "Коммерсант" со ссылкой на экспертов рынка, снижение активности может быть связано как раз с этим обстоятельством: покупатели тратят больше времени на поиск варианта с малым пробегом и небольшим возрастом.

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В среднем подорожание пробежных машин в России составило 2,4%: сейчас среднестатистическая "бэушка" в нашей стране оценивается в 581 200 рублей. Самые дорогие автомобили вполне ожидаемо предлагают в Москве и Санкт-Петербурге, а самые дешевые – в Волгограде.

Рост цен на подержанные автомобили, который спровоцирован как подорожанием новых машин, так и общей экономической ситуацией, привел к тому, что при прочих равных условиях покупатели чаще всего вынуждены были приобретать более старые автомобили, чем ранее. Соответственно, средняя сумма сделки на вторичке по сравнению с прошлым годом не изменилась.

Позиция самого популярного бренда на вторичном рынке осталась за "Ладой": по данным "Автостата", чуть ли не каждый четвертый автомобиль, с которым совершаются сделки, имеет тольяттинское происхождение. "Коммерсант" же со ссылкой на исследование "Авто.Ру" утверждает, что в общем объеме спроса на Lada приходится 17,6%. На втором месте – марка Toyota, третье делят между собой Volkswagen и Nissan.

Стоит также отметить, что средний возраст автомобиля в российском автопарке в целом по подсчетам аналитиков составляет 13,4 года.

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