Появились данные о том, на какой госдаче сможет жить Медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, ранее занимавший должность председателя правительства, может оставить за собой резиденцию, где жил раньше, или выбрать другую из перечня госдач, пишут СМИ со ссылкой на источник.

Загородная резиденция экс-премьера «Горки-9» расположена в Подмосковье, Медведев пользовался ей в бытность президентом России, передает РИА «Новости».

«По закону ему положена резиденция и охрана», – сообщил источник. По его словам, Медведев может выбрать другую резиденцию из списка госдач.

В Федеральной службе охраны не стали комментировать этот момент.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении новым премьером страны Михаила Мишустина. Перед этим его кандидатуру одобрила Госдума. Глава государства также утвердил новую должность заместителя председателя Совбеза и назначил на нее Медведева.





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