Германия сообщила о согласии Хафтара на перемирие в Ливии

Глава МИД Германии Хайко Маас после встречи с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром заявил, что тот готов придерживаться режима прекращения огня в Ливии.
Об этом информирует РИА «Новости».
На текущей неделе в Москве прошли переговоры по ситуации в Ливии. При этом глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж отказался встречаться в Москве с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром.
Позже Германия объявила новую конференцию по Ливии, на которую пригласила Россию, Сарраджа, Хафтара, представителей США, Британии, Турции, Египта, ООН и Евросоюза.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Россиянам, особенно думающим о кредите, стоит научиться планировать большие покупки на несколько лет вперед и вести регулярный учет доходов и расходов, сообщил газете ВЗГЛЯД финансовый советник Алексей Герасимов. По данным исследования, проведенного министерством финансов и Всемирным банком, самыми закредитованной категорией людей в РФ оказались семьи с двумя детьми и матери-одиночки. При этом выявлено, что малоимущие […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Островная торговля — это бизнес без серьезных затрат, там можно рискнуть» — эксперт о том, что доля контрафакта в киосках российских ТЦ достигает 60% / 24 декабря
- В Париже продолжается транспортный сбой из-за забастовки противников пенсионной реформы / 9 декабря
- Комиссия Госдумы по этике обсудит поведение Жириновского на Красной площади / 6 января
- Автоновости: В Jaguar Land Rover рассказали, как повысят российские цены в 2020 году / 24 декабря
- Врач-гериатр объяснил путаницу с помощью пожилым людям «неудачным названием» приказа / 13 января
- Мужчина умер после падения на катке на Красной площади / 18 декабря
- Названы исполнители убийства Шеремета / 12 декабря
- В разных городах России 20 тысяч водителей начали забастовку против крупных агрегаторов / 26 ноября