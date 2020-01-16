Германия сообщила о согласии Хафтара на перемирие в Ливии

16.01.2020, 17:12, Новости дня

Глава МИД Германии Хайко Маас после встречи с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром заявил, что тот готов придерживаться режима прекращения огня в Ливии.

Об этом информирует РИА «Новости».

На текущей неделе в Москве прошли переговоры по ситуации в Ливии. При этом глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж отказался встречаться в Москве с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром.

Позже Германия объявила новую конференцию по Ливии, на которую пригласила Россию, Сарраджа, Хафтара, представителей США, Британии, Турции, Египта, ООН и Евросоюза.



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