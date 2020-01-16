Германия сообщила о согласии Хафтара на перемирие в Ливии

Глава МИД Германии Хайко Маас после встречи с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром заявил, что тот готов придерживаться режима прекращения огня в Ливии.

Об этом информирует РИА «Новости».

На текущей неделе в Москве прошли переговоры по ситуации в Ливии. При этом глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж отказался встречаться в Москве с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром.

Позже Германия объявила новую конференцию по Ливии, на которую пригласила Россию, Сарраджа, Хафтара, представителей США, Британии, Турции, Египта, ООН и Евросоюза.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Россиянам, особенно думающим о кредите, стоит научиться планировать большие покупки на несколько лет вперед и вести регулярный учет доходов и расходов, сообщил газете ВЗГЛЯД финансовый советник Алексей Герасимов. По данным исследования, проведенного министерством финансов и Всемирным банком, самыми закредитованной категорией людей в РФ оказались семьи с двумя детьми и матери-одиночки. При этом выявлено, что малоимущие […]