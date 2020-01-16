Мосгорсуд отменил штраф дизайнеру, которому силовики сломали ногу перед митингом 27 июля

Мосгорсуд отменил штраф дизайнеру Константину Коновалову за несогласованную акцию 27 июля прошлого года, перед которой силовики сломали ему ногу. Об этом сообщил «Новой газете» адвокат Федор Сирош.

Административное дело отправили на новое рассмотрение в суд первой инстанции, так как он отказался рассматривать ходатайство об отложении заседания. Защитник уточнил, что он во время него был в отпуске, а его подзащитный находился на ребилитации в стационаре.

Коновалова задержали 27 июля, когда он совершал пробежку у мэрии Москвы, во время задержания ему сломали ногу. Это произошло за три часа до начала несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. В сентябре 2018 года дизайнера оштрафовали на 10 тысяч рублей по статье о нарушении правил проведения митинга (ст. 20.2 КоАП).

Дизайнер подавал в Следственный комитет заявление о преступлении из-за сломанной силовиками ноги, но ведомство отказалось его рассматривать. Тверской суд Москвы и Мосгорсуд признали это решение законным.

Мария Ефимова

Корреспондент

Источник: Новая газета

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