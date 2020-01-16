В Турции отменят блокировку Википедии

Суд Анкары 15 января снял запрет на Википедию, после того как Конституционный суд признал блокировку нарушением свободы выражения мнений. Об этом сообщило агентство Anadolu.

Решение было принято на основе решений Европейского суда по правам человека, ООН и Европейского совета о свободе интернета и выражении мнений.

Википедия была заблокирована 29 апреля 2017 года. Фонд Викимедиа в связи с этим обратился в Конституционный суд Турции. Причиной блокировки стали статьи и комментарии в которых утверждалось, что Турция поддерживает террористические группы.

Несколько соответствующих материалов были изменены или удалены после блокировки Википедии.

Суд пришел к выводу что административные и судебные органы не смогли доказать оправданность ограничения доступа к сайту.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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