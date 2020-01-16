Урок для молодежи: выпавшую из окна любовницу внука Михалкова крепко приложили

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян прокомментировал ситуацию с Ксенией Пунтус. По мнению эксперта, девушка была пьяна в момент происшествия.

«Конечно печально, что Пунтус получила столь серьезные травмы, но все могло завершиться для нее еще куда более трагично. Это лишний раз доказывает, что неумеренность в алкоголе порой приводит к тяжким последствиям. Надеюсь, что негативный пример Пунтус станет сигналом для тех представителей молодежи, которые все еще пьют алкоголь литрами», – высказался Вадим в разговоре с Дни.ру.

Он призвал молодых людей не злоупотреблять алкогольными напитками. Манукян отметил, что горячительное в малых дозах не наносит существенного вреда организму, но в больших количествах оно способно «стать причиной многих бед».

«Однако могу отметить, что в последнее время большое количество молодежи наоборот все чаще отказывается от алкоголя и предпочитает здоровый образ жизни. Это позитивные вести для всех нас», – подытожил эксперт.

Напомним, что ранее модель Ксения Пунтус пришла в себя. Она рассказала следователям, что сама случайно выпала из окна квартиры внука Михалкова. Правда, пользователи Сети не верят в эту историю. Некоторые убеждены, что девушку просто заставляют скрывать истинное положение дел.

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Публикация от L’Homme Qui Rit /Ksusha Puntus (@k_ksusha) 15 Сен 2019 в 4:31 PDT

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