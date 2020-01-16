Валентина Рубцова из сериала «САШАТАНЯ» рассказала о новом сезоне: «Я счастлива играть в лучшем ситкоме страны»

Валентина Рубцова пояснила в интервью о новом сезоне популярного сериала. По словам актрисы, она «счастлива играть в одном из лучших ситкомов страны».
Стартовали съёмки 6-й части проекта, однако о выходе новых серий пока нет никакой информации. Как сказала Валентина Рубцова, она до сих пор не устала от своей героини, в образе которой находится на протяжении многих лет. «Я горжусь этим, от такого устать невозможно», — заявила знаменитость. Она считает секретом успеха удачный сценарий ситкома, а также то, что он затрагивает близкие зрителям темы. Звезда «САШИТАНИ» отметила, что никогда не вносит в своего персонажа часть своего характера. «Себя нельзя вносить, потому что себя тогда не останется. А себя надо сохранить», — поделилась любимица россиян.
Смена артистки длится 12 часов с одним перерывом. По словам Рубцовой, у них с Андреем Гайдуляном не бывает свободного времени, чтобы отвлечься. Также в ходе интервью разговор зашел о поклонниках, часть которых ведет себя по отношению к кумиру невоспитанно. Иногда фанаты видят актрису на улице и просят сделать фото в самый неподходящий момент, из-за чего она им отказывает. Кроме того, звезда сериала вне работы полностью отдает себя семье, о чем пишет Teleprogramma.
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