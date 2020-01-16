«Водопады на Бали – фантастика!»: Алена Хмельницкая похвасталась фигурой в купальнике

Алена Хмельницкая поделилась с Instagram-подписчиками красочным фото водопада на Бали. 49-летняя актриса похвасталась фигурой, позируя в купальнике на фоне струящейся воды.
«Водопады на Бали — это фантастика!» — написала знаменитость, признавшись, что у нее дух захватывает от такой «мощи». Хмельницкая представила себя в сказке, когда шла по джунглям и слышала вдалеке шум воды, а потом ей открылось это чудо. Звезда благодарна судьбе за представленную возможность наблюдать такую красоту.
Поклонники согласились, что актриса попала в настоящий рай. Однако некоторых фолловеров на фото, где Хмельницкая позирует в купальнике, больше привлекла ее фигура. Подписчики восхитились изяществом и красотой звезды и адресовали ей массу комплиментов.
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