«Водопады на Бали – фантастика!»: Алена Хмельницкая похвасталась фигурой в купальнике

16.01.2020, 17:04, Разное

Алена Хмельницкая поделилась с Instagram-подписчиками красочным фото водопада на Бали. 49-летняя актриса похвасталась фигурой, позируя в купальнике на фоне струящейся воды.

«Водопады на Бали — это фантастика!» — написала знаменитость, признавшись, что у нее дух захватывает от такой «мощи». Хмельницкая представила себя в сказке, когда шла по джунглям и слышала вдалеке шум воды, а потом ей открылось это чудо. Звезда благодарна судьбе за представленную возможность наблюдать такую красоту.

Поклонники согласились, что актриса попала в настоящий рай. Однако некоторых фолловеров на фото, где Хмельницкая позирует в купальнике, больше привлекла ее фигура. Подписчики восхитились изяществом и красотой звезды и адресовали ей массу комплиментов.
Посмотреть эту публикацию в Instagram



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Министерство внутренних дел Украины завело два уголовных дела о возможной слежке за бывшим послом США в Украине Мари Йованович. Подробности пока уточняются. Тем временем соратник личного адвоката президента США Дональда Трампа заявил, что президенту было известно о кампании давления на украинское правительство с целью добиться проведения расследований, которые могли быть выгодны Трампу в политическом плане. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика