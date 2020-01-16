СМИ сообщают о смерти на территории «Дома-2»: Умер оператор проекта

На территории, где проходят съёмки телепроекта «Дом-2», умер человек — оператор, работавший в шоу уже около пяти лет. Мужчине было 37 лет, смерть наступила прямо во время работы над очередным выпуском.

Источники не сообщают фамилию покойного, известно, что имя умершего члена съёмочной группы Владимир. Профессионал своего дела, он посвятил работе над «Дом-2» пять лет, неизменно участвуя в новых эпизодах очередного сезона. Причины смерти сотрудника пока не называются, известно, что резкое ухудшение состояния его здоровья произошло прямо во время рабочего дня. Находясь за камерой, житель внезапно потерял сознание. Остальные участники съёмочной команды немедленно вызвали в поселок, служащий местом создания передачи, скорую помощь. Однако прибывшие медики не смогли спасти жизнь оператора, зафиксировав смерть пациента.

Предварительно причиной смерти называется острая сердечная недостаточность, несмотря на это, отмечается, что ранее жалоб на здоровье от оператора не поступало. Подробной информации о его личности и семье не сообщается. При этом стоит указать, что официального подтверждения факта смерти сотрудника не представила на данный момент ни телекомпания, ни участники телевизионной стройки в рамках шоу.

Напоминаем, за долгую историю проекта, а в текущем году ему исполняется уже 16 лет, это не первый несчастный случай. Так, 6 лет назад, в 2012-м, один из сотрудников команды осветителей в результате аварии получил сильные ожоги и лишился рук. Не так давно он сумел через суд взыскать с менеджмента телешоу около 650 тысяч рублей в качестве компенсации и пожизненные выплаты на содержание.

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