Путин побеседовал с главой Евросовета Мишелем

Президент РФ Владимир Путин провел по телефону беседу с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

Политики обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, обсудили ливийский кризис, в том числе в контексте подготовки к международной конференции по Ливии в Берлине, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

При обсуждении Ирана стороны подтвердили важность продолжения работы по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий.

«Затронут вопрос урегулирования на юго-востоке Украины. Подчеркнута безальтернативность Минского комплекса мер и необходимость полного и безусловного выполнения сторонами внутриукраинского конфликта решений, достигнутых в «нормандском формате», – отметили в Кремле.

Напомним, на текущей неделе в Москве прошли переговоры по ситуации в Ливии. При этом глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж отказался встречаться в Москве с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром.

Позже Германия объявила новую конференцию по Ливии, на которую пригласила Россию, Сарраджа, Хафтара, представителей США, Британии, Турции, Египта, ООН и Евросоюза.

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