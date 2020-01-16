Верховная рада приняла законопроект об ограничении обучения в школах на русском языке

Депутаты Верховной рады Украины приняли законопроект «О полном общем среднем образовании», который ограничивает обучение в школах на русском языке.
По закону лица, которые принадлежат к нацменьшинствам Украины и языки которых не являются официальными в ЕС, получают среднее образование на государственном языке в объеме не меньше 80% учебного времени, передает «Интерфакс».
При этом нацменьшинства, которые говорят на официальных языках ЕС, получают базовое среднее образование на государственном языке в объеме не менее 20% годового объема учебного времени в пятом классе, при этом объем увеличивается ежегодно – до не менее 40% в 9 классе.
Профильное среднее образование они будут получать на украинском языке в объеме не менее 60%.
В ноябре постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что русский язык подвергается двойной дискриминации в связи с планами Киева перевести русскоязычные школы на украинский уже в 2020 году.
До этого министр образования Украины Анна Новосад говорила, что русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, однако сохранится возможность изучать предмет «русский язык».
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