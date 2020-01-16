Путин назначил Медведева заместителем главы Совета безопасности

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета безопасности России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

15 января премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Он объяснил это предложением Владимира Путина внести изменения в Конституцию, которое он озвучил в ходе послания Федеральному собранию.

«Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной, — заявил Медведев. — В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку».

Сразу после этого Путин предложил Медведеву занять должность заместителя председателя Совбеза, которую он пообещал специально учредить.

Планируется, что на своей новой должности Медведем будет заниматься обороноспособностью страны.

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