Путин назначил Медведева заместителем главы Совета безопасности

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета безопасности России. Об этом сообщается на сайте Кремля.
15 января премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Он объяснил это предложением Владимира Путина внести изменения в Конституцию, которое он озвучил в ходе послания Федеральному собранию.
«Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной, — заявил Медведев. — В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку».
Сразу после этого Путин предложил Медведеву занять должность заместителя председателя Совбеза, которую он пообещал специально учредить.
Планируется, что на своей новой должности Медведем будет заниматься обороноспособностью страны.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Министерство внутренних дел Украины завело два уголовных дела о возможной слежке за бывшим послом США в Украине Мари Йованович. Подробности пока уточняются. Тем временем соратник личного адвоката президента США Дональда Трампа заявил, что президенту было известно о кампании давления на украинское правительство с целью добиться проведения расследований, которые могли быть выгодны Трампу в политическом плане. […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Госдепартаменте США подтвердили, что 3 января Помпео в Киев не прилетит / 1 января
- 1 перелом в 3 минуты. Последствия остеопороза в России станут тяжелее, если не принять меры / 16 декабря
- Умер правивший с 1970 года султан Омана / 11 января
- Роскосмос назвал планируемое число запусков ракет «Союз» в 2020 году / 16 декабря
- Задержанного на Лубянке корреспондента «Коммерсанта» отпустили из полиции / 20 декабря
- Трамп назвал условие для нового соглашения о контроле над вооружениями / 3 декабря
- Путин назвал образцовыми действия российских войск в Сирии / 10 января
- The Guardian: Мировой океан в 2019 году нагрелся до рекордного уровня / 13 января