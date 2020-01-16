Мнение: Почему США остаются в Ираке, печеньки для Ирана и продолжение торговой войны

1. После истории с убийством иранского генерала, в ходе которого американцы убили также ещё и ряд случайно оказавшихся рядом иракских граждан, правительство оккупированной Вашингтоном страны потребовало вывести американские вооружённые силы со своей территории. Ирак – суверенное государство и, в кавычках, «союзник США». Однако американцы не торопятся выводить войска. Почему – объясняет Иван Данилов:

https://ria.ru/20200113/1563339983.html

В изложении источников The Wall Street Journal ситуация выглядит как довольно яркий пример геополитического шантажа с использованием долларовой финансовой системы: «Согласно иракским официальным лицам, администрация Трампа предупредила Ирак на этой неделе, что он рискует потерять доступ к критически важному банковскому счету правительства, если Багдад выгонит американские войска за авиаудар, в результате которого погиб главный иранский генерал. Государственный департамент предупредил, что США могут закрыть доступ Ирака к счету в Центральном банке страны, находящемуся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, что может подорвать и без того шаткую экономику Ирака, заявили (иракские) чиновники». <…>

…представители Госдепа «дали понять, что США не намерены выводить войска из Ирака, несмотря на просьбы руководства этой страны создать механизм для этого».

Подчеркнуто абсурдной (и оскорбительной для любого обладателя здравого смысла) выглядит официальная причина, по которой американские войска остаются на территории страны, на высшем уровне объявившей о необходимости их вывода. Госсекретарь Майк Помпео заявил: «Наша миссия очень ясна: мы были там, чтобы выполнить учебную миссию, чтобы помочь иракским силам безопасности быть успешными и продолжить кампанию против ИГ*. Мы собираемся продолжить эту миссию».

Получается, что, с точки зрения США, иракскую армию будут «тренировать» против воли иракского правительства, а если информация The Wall Street Journal верна, то за попытку отказаться от «американской военной помощи» иракское правительство накажут экспроприацией всех государственных долларов, находящихся на счетах иракского Центрального банка в Америке.

Стоит отметить, что один раз Штаты уже применяли в отношении Багдада эту радикальную меру воздействия, хотя и в менее жестком варианте: в 2015 году Федеральный резервный банк Нью-Йорка на несколько недель заблокировал долларовые счета иракского Центробанка, что вызвало серьёзный финансовый кризис в стране. Тогда официальным мотивом действий американских властей были «подозрения» в том, что иракская финансовая система используется Ираном для обхода американских санкций. <…>

Дополнительной проблемой станет экспорт иракской нефти: Ирак продает ее за доллары, а в условиях американских санкций сам Ирак окажется в нынешнем положении Ирана, у которого тоже нет доступа к главной валюте международной торговли.

Если, однако, США пойдут на такие меры и не выведут войска, то это грозит им потерей репутации и ещё сильнее стимулирует сотрудничество стран Ближнего Востока с Россией, Турцией и Китаем. Дальнейшие шаги, которые ожидаются от властей Ирака – присоединение к процессу дедолларизации (переход на расчёты в национальных валютах) и закупка российских комплексов ПВО С-400.

2. Помимо финансовой дубины, у Соединённых Штатов остаются в резерве стандартные приёмы подрыва противников изнутри с помощью механизма цветных революций. Как это сейчас происходит в отношении Ирана, рассказывает monetam:

https://monetam.livejournal.com/1238466.html

Собственно, основной вид оружия у богатых и влиятельных – совсем не ракеты со стратегической авиацией.

Вот он какой.

Глава американского государства Дональд Трамп выразил поддержку участникам протестов в Иране, при этом соответствующую запись в Twitter президент США сделал на фарси.

Трамп, обращаясь к «давно страдающим, но храбрым иранцам», заверил, что он и его администрация «стоят» с иранцами, следят за ходом протестов и «вдохновлены смелостью» демонстрантов, передает РИА «Новости».

Президент США призвал Тегеран позволить правозащитникам «отслеживать и сообщать факты» с митингов. Трамп заявил, что не должно быть «ни очередной бойни в отношении мирных демонстрантов, ни отключения интернета».

«Мир смотрит», – заявил Трамп в Twitter.

Напомним, в Тегеране акция, участники которой хотели почтить погибших при крушении украинского самолета, переросла в митинг. Участники митинга разорвали портрет иранского генерала Касема Сулеймани, убитого США. Митинг был разогнан полицией.

Хочешь победить своего врага – выращивай у на его теле раковую опухоль.

При этом если будет нечто подобное со стороны других государств – то для внутренней аудитории появятся целые компании современного маккартизма, которые будут тщательно искать намеки на «вмешательство в выборы», и прочее. <…>

… открытость, особенно когда она с демонстративным печеньем – весьма важна.

С Ираном, конечно, американцы вряд ли чего-то добьются таким образом: особенно сейчас, когда они только что сделали всё возможное, чтобы объединить народ Ирана против себя. А вот в Ираке, из которого они пока так и не вышли, у них гораздо больше возможностей влияния.

3. Как я уже много раз писал, торговая война между США и Китаем – это надолго. Вчера между двумя великими державами было заключено торговое соглашение, однако мирным договором это назвать сложно:

https://lenta.ru/news/2020/01/15/deal/

Как следует из текста документа, стороны договорились, что за два года объем трат Пекина на товары и услуги в США составит 200 миллиардов долларов, в том числе 77,7 миллиарда на промышленную продукцию, 52,4 миллиарда — на энергоносители, 37,9 миллиарда — на услуги. США в свою очередь условились отменить пошлины на товары из КНР, но только после выработки второй фазы сделки, заявил Трамп.

Согласно сообщениям американских СМИ, Трамп не собирается отменять антикитайские таможенные пошлины как минимум до президентских выборов, то есть ещё около года:

https://lenta.ru/news/2020/01/14/poshliny/

Напомню: суть торговой войны состоит в том, что Вашингтон обложил пошлинами более половины китайского экспорта в США, а Пекин в ответ опошлил почти весь американский экспорт в КНР. Трамп требует, чтобы китайцы покупали больше американской продукции, чтоб снизить зияющий дефицит торгового баланса между двумя странами (Китай в 2018 году продавал в США в три раза больше, чем покупал).

Как видно из подписанного соглашения и сопутствующих новостей, этот вопрос не столько решён, сколько отодвинут на удобный для Трампа срок. При этом другие важнейшие требования США – в первую очередь, прекращение невозбранного заимствования китайцами американских технологий – никак не удовлевторены.

Ещё год война будет идти, а там уж «либо шах, либо ишак» – либо Трампа не переизберут, и это будут уже не его проблемы, либо начнётся полноценная рецессия в США, и отношения с Китаем уйдут на второй-третий план. Если же для нынешнего американского президента всё сложится благополучно (он сохранит свой пост и экономику удастся удержать на плаву), то у него будут все возможности затянуть торговую войну ещё на несколько лет. При этом периодически будут заключаться подобные сделки, цель которых – краткосрочный политический выигрыш и успокоение финансовых рынков.

Источник: Место для дискуссий

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