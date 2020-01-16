Военнослужащего осудили за избиение сослуживца в Волгоградской области

Волгоградский гарнизонный военный суд приговорил рядового Александра Алексеева к лишению свободы сроком на 2 года 6 месяцев в колонии общего режима за избиение сослуживца, сообщили в Главном военном следственном управлении СКР.

Военнослужащий войсковой части №65363 рядовой Алексеев «признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, связанное с унижением чести и достоинства, сопряженное с насилием, повлекшим тяжкие последствия)», говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следствие установило, что 20 июля военнослужащий, «находясь в расположении роты и желая показать свое мнимое превосходство, столкнул сослуживца с кровати, после чего накрыл его матрацем и стал прижимать к полу, при этом по просьбе Алексеева происходящее фиксировалось на мобильный телефон».

Пострадавший, пытаясь дать отпор, нанес Алексееву удар кулаком в левый бок, после чего тот четыре раза ударил сослуживца в живот. У пострадавшего была диагностирована закрытая тупая травма живота, в результате чего ему удалили селезенку.

В декабре суд в Приморье приговорил к десяти и шести годам заключения двух бывших младших командиров, обвиненных в избиении до смерти рядового.

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