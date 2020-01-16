Daily Mail — в топ «Лучших стран для воспитания детей» сверхдержавы не вошли

16.01.2020, 16:47, Новости дня

Страны Скандинавии стали самыми благоприятными для материнства государствами в 2020 году, передаёт Daily Mail. При этом, несмотря на развитие экономики и образования, США в рейтинге «Лучших стран для воспитания детей» даже не попали в первую десятку.


Reuters

Скандинавские страны возглавили рейтинг «Лучших стран для воспитания детей» 2020 года, пишет Daily Mail. Среди наиболее благоприятных для материнства стран специалисты выделили Данию, отдав ей первое место в списке. Вслед за ней расположились другие страны Скандинавии: Швеция и Норвегия.

В первую десятку списка лучших стран для воспитания детей также вошли Канада, Нидерланды, Финляндия, Швейцария, Новая Зеландия, Австралия и Австрия.
 

Как отмечает издание, США, несмотря на экономическую стабильность и хорошо налаженную систему образования, оказались лишь на 18 месте рейтинга. Так, экспертов обеспокоила ситуация с обеспечением безопасности детей в Соединённых Штатах, а также смутило отсутствие оплачиваемого отпуска по беременности.

При этом в ежегодном рейтинге американского новостного журнала US News & World Report, США оказались на седьмом месте за счёт условий для предпринимателей и культурного влияния. Однако, когда дело доходит до факторов, определяющих повседневную жизнь, таких как гендерное равенство, права человека и забота об окружающей среде, страна не оправдывает ожиданий.

Кроме того, на позициях страны негативно сказывается и высокая стоимость жизни, в условиях отсутствия государственной поддержки по уходу за детьми и оплачиваемых отпусков для молодых родителей. Таким образом, в данной категории США уступают сразу 187 странам мира, где мать, а зачастую и отец могут уйти в оплачиваемый декрет.

Не менее значительным показателем Daily Mail называет вопрос безопасности детей. Так, только за 2019 год в школах Соединённых Штатов было 45 перестрелок. Огнестрельное оружие стало второй по значимости причиной детской смертности. Несмотря на это, правительство страны не способно ограничить право американцев на владение оружием.



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