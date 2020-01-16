Верланов: Мы будем помогать правоохранительным органам выявлять коррупцию в налоговой

Председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил, что борьба с коррупцией в ведомстве – одна из его основных задач. Об этом он написал на своей странице в Facebook 16 января.

«Решительная борьба с коррупцией – одна из главных задач, которая была поставлена перед каждым налоговиком с момента, когда я возглавил вновь ГНС. Мы создаем новую налоговую, которая станет удобным сервисом для налогоплательщиков. Проявления злоупотреблений и коррупционных действий уже получают жесткую оценку и наказания. Если кто-то из чиновников не осознал – правила игры изменились. Так, как раньше, больше не будет. Мы очистим ряды службы от тех, кто позорит звание налоговика, и рассматривает свою должность только как место для взяток», – заявил Верланов.

Председатель ГНС подчеркнул, что в сотрудничестве с правоохранителями будет проводиться работа по очистке службы от взяточников.

«Вместе с правоохранителями, антикоррупционными органами мы будем настойчиво искоренять это позорное явление, которое разъедает страну уже много лет и не дает двигаться вперед. В частности, мы вместе со Службой безопасности Украины уничтожаем старые схемы по несанкционированным действиям со служебной информацией, в том числе в ИТ-системах. Налоговая и в дальнейшем будет оказывать любую помощь всем правоохранительным органам в выявлении коррупционных проявлений и проведении необходимых следственных действий», – подчеркнул глава налоговой.

Он считает, что из-за коррупционного скандала в Одессе возникли серьезные репутационные угрозы для всех сотрудников налоговой и необходимо добросовестной работой доказать людям, что в налоговой работает много порядочных людей.

Верланов рассказал о мерах, которые принимает налоговая для борьбы с коррупцией.

«Мы уже начали работу над разработкой плана переаттестации всех сотрудников налоговой, который должен быть представлен на рассмотрение Кабмина в двухнедельный срок. Мы будем и в дальнейшем мониторить любые подозрения в коррупционных действиях, отрабатывать сигналы от налогоплательщиков о вымогательстве взяток от любых должностных лиц ГНС. С этой целью создается горячая антикоррупционная линия, куда каждый, кто имеет информацию о незаконных действиях сотрудников налоговой, сможет проинформировать об известных ему фактах. Ни один виновный в коррупции не уйдет безнаказанным», – заявил он.

Рішуча боротьба з корупцією – одне з головних завдань, яке було поставлено перед кожним податківцем з моменту, коли я… Posted by Сергій Верланов on Neljapäev, 16. jaanuar 2020

15 января в ГНС также сообщили, что Верланов посетил с рабочим визитом главное управление ведомства в Одесской области, чтобы «лично разобраться в ситуации, сложившейся в местной налоговой, и анонсировать начало работы комиссии, которая будет заниматься всесторонней проверкой фактов, приведенных в расследовании НАБУ».

13 января в НАБУ заявили, что исполняющего обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы Одесской области уличили в даче взятки в размере $25 тыс. руководителю структурного подразделения региональной прокуратуры. Верланов сообщил, что отстраняет все руководство Одесского областного управления ГНС от выполнения обязанностей и инициирует внутреннее служебное расследование.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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