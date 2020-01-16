Американское СМИ перечислило преимущества российских пистолетов

16.01.2020, 16:37, Новости дня

Американское издание National Interest назвало главными преимуществами пистолетов российского производства надежность и простоту в использовании.

Издание рассмотрело пистолеты Макарова, Ярыгина, Тульский Токарева, передает РИА «Новости».

ТТ, как и большая часть советского стрелкового оружия, просто использовать, он надежный, но из-за отсутствия отдельного предохранителя у него сохраняется возможность произвольного выстрела, отмечается в материале.

Этот пистолет поставляли в Польшу, Югославию, Китай, Венгрию и Северную Корею.

Пистолет Макарова, созданный на основе немецкого Вальтера, напоминает внешним видом пистолет Джеймса Бонда, добавили в National Interest. Пистолет Макарова более компактный по сравнению с ТТ, у него короче ствол.

Пистолет Ярыгина, по мнению издания, является самым современным пистолетом российского производства, он смог сохранить преимущества предшественников и избавиться от их недостатков.

Российские пистолеты могут быть менее удобны, чем американские, отметил автор публикации. При этом ими можно пользоваться в экстремальных условиях, так как они разрабатывались для применения в военное время.

В 2018 году американский спецназовец Ларри Викерс рассказывал о преимуществах нового российского пистолета Лебедева.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В московском аэропорту Домодедово самолет авиакомпании «ИрАэро» приземлился на недостроенную взлетно-посадочную полосу. Отмечается, что суперджет летел из Сабетты в столицу. По данным сайта «Подмосковье сегодня», причины экстренной посадки пока неизвестны. В результате инцидента никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика