Американское СМИ перечислило преимущества российских пистолетов

Американское издание National Interest назвало главными преимуществами пистолетов российского производства надежность и простоту в использовании.

Издание рассмотрело пистолеты Макарова, Ярыгина, Тульский Токарева, передает РИА «Новости».

ТТ, как и большая часть советского стрелкового оружия, просто использовать, он надежный, но из-за отсутствия отдельного предохранителя у него сохраняется возможность произвольного выстрела, отмечается в материале.

Этот пистолет поставляли в Польшу, Югославию, Китай, Венгрию и Северную Корею.

Пистолет Макарова, созданный на основе немецкого Вальтера, напоминает внешним видом пистолет Джеймса Бонда, добавили в National Interest. Пистолет Макарова более компактный по сравнению с ТТ, у него короче ствол.

Пистолет Ярыгина, по мнению издания, является самым современным пистолетом российского производства, он смог сохранить преимущества предшественников и избавиться от их недостатков.

Российские пистолеты могут быть менее удобны, чем американские, отметил автор публикации. При этом ими можно пользоваться в экстремальных условиях, так как они разрабатывались для применения в военное время.

В 2018 году американский спецназовец Ларри Викерс рассказывал о преимуществах нового российского пистолета Лебедева.

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