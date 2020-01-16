Супермодель Джиджи Хадид снялась обнаженной для российского Vogue

Американская супермодель Джиджи Хадид снялась обнаженной для февральского номера российского журнала Vogue.
Кадры со съемки опубликованы в фан-аккаунтах модели в Instagram. Джиджи позирует топлес на нескольких черно-белых снимках.
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На обложке знаменитость запечатлена в купальнике Dior, фото обложки опубликовано в Instagram Vogue Russia. Aвтором съемки стала фотограф Зои Гроссман, которая работала с Ириной Шейк, Скарлетт Йохансон и Беллой Хадид.
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Сестру Джиджи, модель Беллу Хадид ранее признали самой совершенной женщиной в мире.
Ранее британская актриса и супермодель Наоми Кэмпбелл снялась полностью обнаженной для журнала The Love Magazine.
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